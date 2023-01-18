НХЛ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать. Мы поддерживаем их точки зрения по социальным и культурным вопросам»
НХЛ выпустила заявление касательно ситуации с Иваном Проворовым.
Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Хоккей для каждого» – это инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.
Клубы решают, что отмечать, когда и как – с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поддерживать их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам», – говорится в заявлении НХЛ.
При том что Ваня вроде раньше не стремался в таких свитерах выходить на разогрев, не первый год инициативе 🤷♂️
Может его местные свежеизданные законы напугали, на родине же любая поддержка ЛГБТ и т.д. попадает под статью