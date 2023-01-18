НХЛ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать. Мы поддерживаем их точки зрения по социальным и культурным вопросам»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

НХЛ выпустила заявление касательно ситуации с Иваном Проворовым.

Напомним, российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Хоккей для каждого» – это инициатива, в рамках которой лига призывает клубы отмечать разнообразие, существующее на рынках, и работать над созданием более гостеприимной и инклюзивной среды для всех болельщиков.

Клубы решают, что отмечать, когда и как – с помощью совета и поддержки лиги. Игроки вольны решать, какие инициативы поддерживать, и мы продолжаем поддерживать их голоса и точки зрения по социальным и культурным вопросам», – говорится в заявлении НХЛ.

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23 комментария

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Сергей Волков
Ответ Lanc
А если бы у нас какой-нибудь игрок вышел с символикой ЛГБТ? Было бы заявление - "КХЛ поддерживает точки зрения игроков"?
Нет, это рассмаьртвось бы, как пропаганда ЛГБТ, а ты, Что-то имеешь против?
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DAI1980
Теперь pediki просто обязаны объявить бойкот НХЛ 🤣
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vitlim
Думаю, в том числе и не было возможности его без последствий отстранить. В дальнейшем просто пропишут в контрактах обязательность поддержки командных мероприятий
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+1
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Lanc
А если бы у нас какой-нибудь игрок вышел с символикой ЛГБТ? Было бы заявление - "КХЛ поддерживает точки зрения игроков"?
+2
-1
+1
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Фанат Ференцвароша
Даже если Овечкин крикнет в микрофон на всю центральную площадь Вашингтона "смерть Америке" - лига не станет его за это осуждать, ведь это его позиция, на которую он имеет право)))
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Антон Никитин
Ууу. Щас будет мясо!
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Фёдор Кузнецов
Ответ саша константинов
Кстати у меня возник вопрос ко многим комментаторам про свободу слова, выбора в чём было нарушена свобода слова и выбора проворова?
К НХЛ вопросов нет, вопросы к журналистам из твиттера которые на него накинулись и требуют санкций для Вани
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j_prick
Ответ OnlyDendy
В твиттере обычные пользователи кстати поддержали Проворова, т.е защищали от нападок
Да хер пойми. Журналюги с синими галочками накидали за шиворот, на реддите все дискуссии теперь под замком

При том что Ваня вроде раньше не стремался в таких свитерах выходить на разогрев, не первый год инициативе 🤷‍♂️

Может его местные свежеизданные законы напугали, на родине же любая поддержка ЛГБТ и т.д. попадает под статью
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newyork13
Второй раз за год нхл красавцы!!!
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j_jms
Ответ Under
О, а вот и ответ тем, кто писал, что его с землёй сравняют там.
Только одного, из всей команды, и не сравняли, а всех остальных мордой в г .. но
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selso99
Опять, получается, свобода слова у них, что ли, человек один идёт против и ему ничего за это нет? Эх... Такие сюжеты срывают Анисимову и Ко
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Hola Hola
Ответ саша константинов
Кстати у меня возник вопрос ко многим комментаторам про свободу слова, выбора в чём было нарушена свобода слова и выбора проворова?
Формально ни в чем! Но если бы его не выпустили на игру из-за этого, как требовали некоторые, то была бы нарушена. Хотя сейчас НХЛ заняла достойную позицию. Если дальше не будет никаких последствий, то все ок. Хотя позиция тех, кто топит за терпимость ко всем, но подверг обструкции Проворова за его позицию, лицемерна.
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nupor
А че так можно было? Подумают сейчас Панарин, Шестеркин и другие ))))
+8
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+8
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j_jms
Ответ саша константинов
Кстати у меня возник вопрос ко многим комментаторам про свободу слова, выбора в чём было нарушена свобода слова и выбора проворова?
Раз тебя не удивило, что он один, то разъяснять нечего.
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Константин Константинов
Адекватно!
+1
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OnlyDendy
В твиттере обычные пользователи кстати поддержали Проворова, т.е защищали от нападок
+12
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+10
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Hola Hola
Здраво!
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goga70
Лгбтшников уже давно пора к террористам приравнять. На кол их.
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-5
0
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Under
Ответ e1ther - e1ther
Никто не говорил что НХЛ сравняет,а вот всякие активисты сейчас начнут возню,и вот тут будет интересно просядет НХЛ или нет)
Ну почитайте комменты к утренним новостям что ли.
+7
-2
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саша константинов
Кстати у меня возник вопрос ко многим комментаторам про свободу слова, выбора в чём было нарушена свобода слова и выбора проворова?
+4
-4
0
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e1ther - e1ther
Ответ Under
О, а вот и ответ тем, кто писал, что его с землёй сравняют там.
Никто не говорил что НХЛ сравняет,а вот всякие активисты сейчас начнут возню,и вот тут будет интересно просядет НХЛ или нет)
+4
-7
-3
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j_jms
Рисковые ребята
+3
0
+3
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Under
О, а вот и ответ тем, кто писал, что его с землёй сравняют там.
+20
-3
+17
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