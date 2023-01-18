Депутат Журова о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Не завидую ребятам в Америке – надо участвовать в акции с темнокожими или еще где-то»

Светлана Журова оценила отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если у тебя есть религиозные убеждения на этот счет, что теперь, прятаться в лесу и не выходить? Это безумие и абсурд!

Все говорят о равных правах в спорте и дискриминации. Случай с Иваном – разве не дискриминация? Нельзя на спортивную арену все это переносить. Должно быть уважение, как и сказал сам Проворов. Но это не значит, что он должен участвовать в этой акции.

Я не завидую всем ребятам, которые находятся в Америке, потому что надо участвовать в акции с темнокожими или еще где-то. Это тоже давление на людей. Тем более они не граждане той страны. Но им скажут: придерживайтесь этих принципов. Но у Ивана правильная позиция.

У меня вызывает уважение любое мнение человека, который может высказаться на публику. Не все могут смело признаться. Большинство выберет отмолчаться.

Причем интересно заметить, что если бы Проворов тихонько поучаствовал, то никто бы и не заметил. А вот отказ вызывает большую реакцию. Теперь этому событию оказалось много рекламы.

Ты страдаешь, и та сторона поднимается себе плюсом, а тебе минусом. Многие поэтому и соглашаются безмолвно. Люди, рискуя своей карьерой, вызывают удивление, но точно не осуждение», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ