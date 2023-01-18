Депутат Журова о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Не завидую ребятам в Америке – надо участвовать в акции с темнокожими или еще где-то»

Теги Филадельфия НХЛ Светлана Журова Государственная дума Иван Проворов ЛГБТ Политика религия дискриминация Хоккей

Светлана Журова оценила отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если у тебя есть религиозные убеждения на этот счет, что теперь, прятаться в лесу и не выходить? Это безумие и абсурд!

Все говорят о равных правах в спорте и дискриминации. Случай с Иваном – разве не дискриминация? Нельзя на спортивную арену все это переносить. Должно быть уважение, как и сказал сам Проворов. Но это не значит, что он должен участвовать в этой акции.

Я не завидую всем ребятам, которые находятся в Америке, потому что надо участвовать в акции с темнокожими или еще где-то. Это тоже давление на людей. Тем более они не граждане той страны. Но им скажут: придерживайтесь этих принципов. Но у Ивана правильная позиция.

У меня вызывает уважение любое мнение человека, который может высказаться на публику. Не все могут смело признаться. Большинство выберет отмолчаться.

Причем интересно заметить, что если бы Проворов тихонько поучаствовал, то никто бы и не заметил. А вот отказ вызывает большую реакцию. Теперь этому событию оказалось много рекламы.

Ты страдаешь, и та сторона поднимается себе плюсом, а тебе минусом. Многие поэтому и соглашаются безмолвно. Люди, рискуя своей карьерой, вызывают удивление, но точно не осуждение», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

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10 комментариев

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Vadoniy
А тут точно цитата приведена? Если да, то это же расизм получается
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Vadoniy
Ответ Васнецовка
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Если б не цензура, у тебя б и работы не было))
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Osik92
Да сколько можно.. Я так понимаю тема ЛГБТ любимая у спорта.. Будут неделю мусолить
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Ответ encaro_one
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encaro_one
Ответ Васнецовка
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Ответ encaro_one
Пусть возвращается, у нас максимум Z-акции в поддержку Вождя и военных действий. И то не для всех.
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encaro_one
Пусть возвращается, у нас максимум Z-акции в поддержку Вождя и военных действий. И то не для всех.
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Maxim Vasnechov
Ответ Красный чай
Какой ужас надо там оказывается с черными общаться, расистка журова в шоке.
Мб ей с неграми не понравилось? С турками она была очень толлерантна, Наташа Журова.
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Василий Птичкин
"Я не завидую всем ребятам, которые находятся в Америке, потому что надо участвовать в акции с темнокожими или еще где-то".

Я понимаю, что неприятно, что заставляют кого-то что-то делать. Но, при всем прочем, это США, со своими традициями и правилами, со своим обществом и нравами в в нем. Никто не заставляет никого ехать в НХЛ. Да и в акциях учувствовать. Просто в случае отказа тебя общество, в зависимости от ситуации, может выдавить. Это изначально нужно иметь в виду.

В Штатах же не за день лгбт-повестка возникла, она там годами. И многие хоккеисты в том числе из РФ участвовали в подобных акциях.

Выглядит как удивление нравам Катара, что в исламской стране алкоголя нет оказывается. А то никто не знал...
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Maxim Vasnechov
Овечкин плачет и едет в Москву. Или нет?
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Красный чай
Какой ужас надо там оказывается с черными общаться, расистка журова в шоке.
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Ебздрогыч
Зато у нас все хорошо! Никаких тебе лгбт, кто не согласен с линией партии - предатель или иноагент! Зато все четко и понятно. А то ишь - развели там демократии всякие
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ni
Так то ж для дЭмократии.
Явка обязательна, неучастие карается.
0
-7
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