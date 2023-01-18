Григоренко о матчах ЦСКА и СКА: «Кость в кость. Думаю, болельщикам приятно смотреть такой хороший хоккей»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Михаил Григоренко Р-Спорт Хоккей

Михаил Григоренко высказался о принципиальности матчей ЦСКА со СКА.

Вчера ЦСКА обыграл СКА в матче Фонбет чемпионата КХЛ (4:2). Команды провели пятую очную игру в сезоне, шестая состоится 25 января в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда со СКА много играли, в плей-офф с ними встречаемся. Думаю, болельщикам тоже приятно приходить на такие игры, смотреть такой хороший хоккей.

Хорошо, что мы выиграли. Соперник хорошо двигался, заставлял нас удаляться. Думаю, нам нужно сделать выводы, постараться не совать клюшки в ноги и так далее. И все будет нормально.

Думаю, что с ними мы во всех матчах в сезоне без исключения неплохо играли, кость в кость.

СКА хорошо сезон начал. Но есть разные факторы: перелеты-переезды, кто-то более отдохнувший, кто-то наоборот. Поэтому ничего удивительного, что СКА сейчас проигрывает чуть больше матчей, чем раньше», – сказал нападающий ЦСКА

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5 комментариев

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Сергей Вятич
Михаил, начинаем уже слушать ТШ и на деле «не совать клюшки в ноги»(с). Месяц есть на то, чтобы стабильно наиграть накрытие двоими в зоне атаки и на чужой синей. Головой и руками прессингуем, а не эмоциями, чтобы не провоцировать болельщицкие ужастики про злыдней «матрасников». В раздевалке же все понимают причины 90% удалений и никто там когда одни друг другу не вешает эту лапшу про судей, поэтому просто работаем.
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Vagner01
Ответ AAAARMEEC
Тяжело играть против Ска и арбитров
Это точно!1-5 по удалениям! У ске по традиции нарушений не замечают!
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AAAARMEEC
Тяжело играть против Ска и арбитров
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AAAARMEEC
Очень плохо что полосатые за них
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Виталий Желтоусов
Армейское дерби это безусловно самые жаркие противостояния в западной конференции 🔥
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