Григоренко о матчах ЦСКА и СКА: «Кость в кость. Думаю, болельщикам приятно смотреть такой хороший хоккей»

высказался о принципиальности матчей ЦСКА со СКА.

Вчера ЦСКА обыграл СКА в матче Фонбет чемпионата (4:2). Команды провели пятую очную игру в сезоне, шестая состоится 25 января в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда со СКА много играли, в плей-офф с ними встречаемся. Думаю, болельщикам тоже приятно приходить на такие игры, смотреть такой хороший хоккей.

Хорошо, что мы выиграли. Соперник хорошо двигался, заставлял нас удаляться. Думаю, нам нужно сделать выводы, постараться не совать клюшки в ноги и так далее. И все будет нормально.

Думаю, что с ними мы во всех матчах в сезоне без исключения неплохо играли, кость в кость.

СКА хорошо сезон начал. Но есть разные факторы: перелеты-переезды, кто-то более отдохнувший, кто-то наоборот. Поэтому ничего удивительного, что СКА сейчас проигрывает чуть больше матчей, чем раньше», – сказал нападающий ЦСКА