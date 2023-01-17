Ротенберг о 2:4 от ЦСКА: «Игроки СКА говорят, что перегорели – это новость для меня. Играли в свитерах «Ленинград», будет 80 лет со дня прорыва блокады»

высказался после поражения от со счетом 2:4.

– Отличная боевая игра, от ножа – то, что нам нужно. Сегодня проверили игроков – у нас многие после травм. Решили пойти на риск по составу, дали возможность сыграть ребятам, которые не выходили из-за травм, которые были в ВХЛ. Проверили – сделаем выводы.

Два периода у нас игра не шла, хотя первый сыграли по системе – одна ошибка, и пропустили гол. Повлияла психология – ребята говорят, что они очень хотели победить и перегорели.

В третьем периоде показали нашу систему, забили хорошие голы, могли забросить и больше. Здорово сыграл вратарь соперника. Это хороший урок для нас. Понимаем, в чем добавить, чтобы обыгрывать такие системные команды, как ЦСКА.

В первую очередь – убрать собственные ошибки. Мы это сделаем – будут выводы по составу. Сформируем состав на следующую игру и с прицелом на плей-офф.

Наша задача – выйти на пик формы к плей-офф. Мы готовимся. ЦСКА – с победой. Думаю, игра всем понравилась. Для зрителей было бы здорово, если бы мы сравняли – были хорошие шансы.

Из плюсов нужно отметить, что мы здорово играли «шесть на четыре». Психологически непросто играть без вратаря, но мы забили гол, могли забросить еще две шайбы. Есть позитивные моменты, за которые цепляемся и идем вперед.

– С чем связана столь низкая реализация голевых моментов?

– Это психология, настрой. Ребята сами сказали, что они перегорели. Для меня это новость. Мы весь сезон строим команду, ни разу не перегорали.

Понятно, что это серьезная ответственность – играли в свитерах «Ленинград», будет 80 лет со дня прорыва блокады. Нужно уметь показывать наш лучший хоккей под давлением, в стрессовой ситуации. Серьёзная проверочка для всех. Будут сделаны выводы – и по игрокам тоже.

Всегда хочется большего – ждешь, веришь. Именно в таких матчах проверяются игроки – с ЦСКА, с «Динамо», с «Локомотивом» – с лучшими командами .

Именно реализация голевых моментов нас подвела. Даже не ошибки в обороне – это мы обязательно улучшим. Последние три матча у нас были лучшими по игре в обороне, по потерям, по ошибкам. Мы улучшаем нашу систему в обороне.

Сегодня была проверочка – пошли на риск, поставили в состав ребят, которые не играли с такими системными командами. Увидели то, что увидели.

Будем работать над реализацией – забили мало голов. Два – мало, надо было забивать пять. Мы могли забить пять. Моментов было достаточно, – сказал главный тренер СКА.