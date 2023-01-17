ЦСКА выиграл у СКА третий подряд матч в сезоне КХЛ

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

ЦСКА одержал третью победу подряд над СКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Федорова переиграла питерский клуб (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

ЦСКА и СКА провели пятую очную встречу в этом сезоне – три последних игры остались за московским клубом (2:1, 3:1 и 4:2).

Первые два матча выиграла команда Романа Ротенберга – 3:2 в овертайме и 6:2.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции с 84 баллами в 53 играх. ЦСКА находится на второй строчке с 73 очками в 51 матче.

13 комментариев

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Синяя Кровь
великий тренер Поттенберг мало матчей смотрел. федоров явно больше.
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Aristofann
СКА проснулся только в 3 периоде.
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МаксЦОЙ
Ответ Антон Собанин
Поздравляем ЦСКА с заслуженной победой!!! Фанаты СКА, не унывайте, всё впереди!!! Погоня за чемпионством в западной конференции продолжается.😀
ЦСКА с победой!!! Дальнейшее высказывание не понятно.
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Юра Кукатов
Ответ всегда цска
Великий клуб ЦСКА!!! Молодцы ребята! Всех болельщиков с победой!!!
ЦСКА сегодня играл лучше великая команда жду встречи в Питере победит сильнейший.
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Карел Гот
Ответ artistry
Оно снято как раз ЦСКА- уже неактуально
Нет, оно актуально. Победитель прошлой регулярки без кубка остался.
0
-1
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Сергей Богодухов
ЦСКА с победой! Классная игра.
+3
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Виталий Желтоусов
СКА играл без души. ЦСКА 🔥 поздравляю с победой!!!
+1
-1
0
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всегда цска
Великий клуб ЦСКА!!! Молодцы ребята! Всех болельщиков с победой!!!
+11
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+10
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*BG*
Молодцы парни! Красавцы!
+12
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+11
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artistry
Ответ Карел Гот
Проклятие первого места и проклятие финалиста ещё действуют.
Оно снято как раз ЦСКА- уже неактуально
+6
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+6
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Антон Собанин
Поздравляем ЦСКА с заслуженной победой!!! Фанаты СКА, не унывайте, всё впереди!!! Погоня за чемпионством в западной конференции продолжается.😀
+5
-1
+4
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Карел Гот
Проклятие первого места и проклятие финалиста ещё действуют.
+1
-2
-1
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artistry
Классная игра сегодня была!
+7
-1
+6
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