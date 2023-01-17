ЦСКА выиграл у СКА третий подряд матч в сезоне КХЛ

ЦСКА одержал третью победу подряд над СКА в сезоне .

Команда тренера переиграла питерский клуб (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

и СКА провели пятую очную встречу в этом сезоне – три последних игры остались за московским клубом (2:1, 3:1 и 4:2).

Первые два матча выиграла команда – 3:2 в овертайме и 6:2.

СКА занимает первое место в таблице Западной конференции с 84 баллами в 53 играх. ЦСКА находится на второй строчке с 73 очками в 51 матче.