ЦСКА выиграл у СКА третий подряд матч в сезоне КХЛ
ЦСКА одержал третью победу подряд над СКА в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова переиграла питерский клуб (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
ЦСКА и СКА провели пятую очную встречу в этом сезоне – три последних игры остались за московским клубом (2:1, 3:1 и 4:2).
Первые два матча выиграла команда Романа Ротенберга – 3:2 в овертайме и 6:2.
СКА занимает первое место в таблице Западной конференции с 84 баллами в 53 играх. ЦСКА находится на второй строчке с 73 очками в 51 матче.
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