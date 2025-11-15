Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб

Евгений Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2 ОТ) в Стокгольме.

Таким образом, на счету 39-летнего россиянина стало 22 (4+18) балла в 18 матчах в текущем сезоне. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 1368 (518+850) баллов в 1231 игре.

Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Дэйлом Хаверчаком (518 шайб в 1188 играх). На 39-м месте идет Пэт Вербик (522 в 1424).

Рекорд лиги принадлежит Александру Овечкину («Вашингтон», 901 в 1508).

