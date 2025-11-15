39-летний Малкин – самый возрастной игрок в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки. Он побил рекорд Блэйка, установленный в 2007-м

Евгений Малкин установил очередной рекорд НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (1:2 ОТ), который проходил в Стокгольме.

Малкин стал самым возрастным игроком в истории НХЛ с голом в матче регулярки за пределами Северной Америки – 39 лет и 106 дней.

Он превзошел достижение защитника Роба Блэйка , отличившегося в игре, которая проходила в Лондоне в 2007 году. Тогда хоккеисту «Лос-Анджелеса» было 37 лет и 293 дня.

Малкин делит 40-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Хаверчаком. У обоих по 518 шайб