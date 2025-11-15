  • Спортс
  • Гендиректор ФХР о допинг-скандалах в КХЛ: «Представители другого вида спорта бьют стульями чиновников, наши – проводят благотворительные матчи. Мы выглядим гораздо лучше»
15

Гендиректор ФХР о допинг-скандалах в КХЛ: «Представители другого вида спорта бьют стульями чиновников, наши – проводят благотворительные матчи. Мы выглядим гораздо лучше»

Гендиректор ФХР на фоне допинг-скандалов в КХЛ поддел футболистов.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал допинг-скандалы в КХЛ.

В прошлом сезоне три хоккеиста (Никита Седов, Владислав Каменев и Анатолий Голышев) были отстранены за положительные допинг-пробы. В текущем чемпионате дисквалификацию на месяц получил Иван Морозов, у которого обнаружили кокаин.

«Конечно, нас беспокоят допинг-скандалы с игроками КХЛ. Но я бы не сказал, что их большое количество, они скорее шумные, а шум создает негативный пиар, который нам не нужен. Нам нужен позитивный пиар.

Представители другого вида спорта бьют стульями чиновников, а представители нашего вида спорта помогают детям, проводят благотворительные матчи и так далее. Поэтому мы чрезвычайно недовольны, что такой звон идет. Но надо отдавать себе отчет, что такое сегодня антидопинговая история.

РУСАДА получает определенное количество денег, чтобы провести определенное количество тестов. И тесты эти стоят очень дорого – десятки тысяч рублей может стоить один тест. На мой взгляд, это неоправданно дорого. И дальше они эти тесты распределяют по видам спорта. Как – не знаю, в соответствии с кодексом WADA мы не имеем права спрашивать.

КХЛ тратит или тратила определенное количество денег на дополнительные тестирования. Сегодня, возможно, это затруднено по объективным причинам. Мы заинтересованы в том, чтобы тестов в профессиональном хоккее (КХЛ, ВХЛ, ЖХЛ) было больше. Потому что когда их много, команды знают, что тестирование идет, все друг с другом общаются.

Понятно, что всех нужно воспитывать в духе честной игры, но пока не удалось всех воспитать. Пусть хотя бы знают, что их проверяют, и тогда потенциальных нарушений будет меньше. В любом случае, мы выглядим гораздо лучше, чем многие другие виды спорта», – сказал Курбатов.

Гендиректор ФХР о главных видах спорта в России: «Хоккей – российская гордость. Лыжи и биатлон – в какой-то степени. Те виды, где мы успешны на международной арене»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
