Сергей Андронов: «Не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Надо смотреть вкупе, что у них происходит»

Бывший нападающий СКА Сергей Андронов поделился мнением о положении клуба в FONBET КХЛ. Армейцы занимают девятое место в Западной конференции, набрав 26 очков за 25 игр.

«Мне не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова . Там очень много хороших опытных ребят и игроков. Надо смотреть вкупе – что у них происходит, как они видят команду и ее развитие.

А так, очень интересно следить за командой», – заявил Андронов.

