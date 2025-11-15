Сергей Андронов: «Не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Надо смотреть вкупе, что у них происходит»
Сергей Андронов: не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Игоря Ларионова.
Бывший нападающий СКА Сергей Андронов поделился мнением о положении клуба в FONBET КХЛ. Армейцы занимают девятое место в Западной конференции, набрав 26 очков за 25 игр.
«Мне не нравится рассуждать о СКА в разрезе проекта Ларионова. Там очень много хороших опытных ребят и игроков. Надо смотреть вкупе – что у них происходит, как они видят команду и ее развитие.
А так, очень интересно следить за командой», – заявил Андронов.
