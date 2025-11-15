Форвард «Шанхая» Рендулич: «Водка гораздо вкуснее ракии. Мне нравится и то, и другое, но ракия очень жесткая»
Хорватский нападающий «Шанхая» Борна Рендулич поделился мнением о крепких алкогольных напитках.
«Водка гораздо вкуснее ракии. Ракия – очень жесткая. Когда ты болеешь, можно выпить, но не больше.
Мои дедушка и бабушка сами делают ракию. Поэтому, когда я к ним приезжаю, я должен пробовать ее.
Мне нравится и водка, и ракия, но водка больше, потому что ракия слишком крепкая для меня», – сказал Рендулич.
