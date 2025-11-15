Широков – на тренерской скамье «Сибири» в игре с «Динамо». 39-летний форвард пропускает матч из-за травмы

Сергей Широков из «Сибири» занял место на тренерской скамье в игре с «Динамо».

Капитан «Сибири » Сергей Широков вошел в тренерский штаб команды на матч FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо » (1:1, второй период).

39-летний нападающий не играет с 4 ноября из-за травмы. В текущем сезоне на его счету 7 (2+5) очков в 22 матчах при полезности «минус 4».

