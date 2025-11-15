Беттмэн о состоянии арены в Милане к ОИ-2026: «Есть проблемы, в том числе со льдом. Все пошло не по плану – обычно объект сдается за год до турнира»

Гэри Беттмэн недоволен сроками строительства арены к Олимпиаде-2026.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что во время строительства ледовой арены к Олимпиаде-2026 в Милане возникли проблемы.

Сообщалось, что лига направит своих представителей для осмотра стадиона, который еще не был сдан в эксплуатацию. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Есть некоторые проблемы, в том числе со льдом. Международный олимпийский комитет (МОК ) и Международная федерация хоккея (ИИХФ ) заявили, что нам не о чем беспокоиться, но мы отправим своих специалистов для проверки.

В большинстве случаев объекты сдаются за год до турнира, чтобы можно было их протестировать, но все пошло не по плану.

Состояние льда жизненно важно, и мы должны убедиться, что оно соответствует нашим стандартам. Мне нужен фактический анализ происходящего, реалистичные перспективы и понимание того, что еще предстоит сделать.

Надеемся, что все сложится удачно. Нет ничего лучше, чем матчи в формате «лучшие против лучших». Да, это мешает нашему сезону, есть проблемы с медиаправами, но для наших игроков важно представлять свои страны, и именно поэтому мы участвуем.

Игроки получают шанс показать, насколько они хороши и насколько хорош хоккей, а мы – очень широкую площадку. Так что, опять же, это вопрос баланса. И в целом, все сводится к тому, чтобы поехать», – сказал Беттмэн.

В Италии могут не провести тестовое мероприятие на хоккейной арене до старта ОИ. НХЛ обеспокоена, Беттмэн заявил: «Если ситуация достигнет предела, нам придется с этим разбираться»