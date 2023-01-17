Федоров о ЦСКА: «Если возвращаться к корням клуба, всегда говорю парням: «Надевайте форму, играйте на победу». Другого не было, нет и не будет»

прокомментировал победу над СКА со счетом 4:2.

– Хорошая быстрая игра. Понимали, что соперник имеет очень быстрых нападающих. Готовились к ней. Рад за ребят.

Сыграли в ключевых ситуациях надежно, достаточно спокойно, не без ошибок, конечно, но, тем не менее, общий фон дал забить нам те голы, которые мы забили, и довести игру до логического окончания, до победы. Поэтому ребята – молодцы, с победой.

Хочу поздравить Костю Окулова – 300 очков, Сережу Плотникова – 450 очков, , лучший снайпер-защитник в истории ЦСКА – 33 шайбы. Правильные цифры наложились на правильную игру. Готовимся дальше. Все ошибки разберем.

– Поделитесь опытом, как обыгрывать СКА?

– Если я расскажу, это может помочь СКА обыграть нас в будущем. Уровень мастерства достаточно на уровне обеих команд. И там, и там есть мастеровитые игроки.

Одно можно сказать: используя весь опыт, что мы получили в течение этого сезона, та концентрация, внимание к деталям, помогли нам сделать определенное преимущество и довести игру до победы.

– У СКА от ЦСКА отрыв в семь очков в регулярке, теоретически можно их догнать. Достойная ли мотивация взять Кубок Тихонова?

– Достойная мотивация и цель. Но если возвращаться к корням нашего клуба, я всегда говорю парням: «Надевайте форму, играйте на победу».

Другого не было, нет и не будет. Так было до нас, при нас и будет после нас.

Надо уважать свой труд, уважать соперника, уважать свои победы и уважать поражения, разбирать их и анализировать, тоже надо. Парни все прекрасно понимают, – сказал главный тренер .