Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев – в числе кандидатов на пост в «Сибири» (Артур Хайруллин)

Олег Леонтьев вошел в число кандидатов на должность тренера «Сибири».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Олег Леонтьев вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Сибири ».

Последние четыре сезона Леонтьев отработал в «Нефтехимике ». Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф (сезон-2021/22 и сезон-2022/23).

Специалист покинул клуб после окончания регулярного чемпионата-2024/25. Контракт с ним расторгли досрочно из-за неудовлетворительных результатов.

Экс-тренер «Сибири» Буцаев дважды блокировал возвращение Бека в клуб. У форварда 165 очков в 196 матчах за новосибирцев (Дмитрий Ерыкалов)