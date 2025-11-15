Экс-тренер «Нефтехимика» Леонтьев – в числе кандидатов на пост в «Сибири» (Артур Хайруллин)
Олег Леонтьев вошел в число кандидатов на должность тренера «Сибири».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Олег Леонтьев вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Сибири».
Последние четыре сезона Леонтьев отработал в «Нефтехимике». Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф (сезон-2021/22 и сезон-2022/23).
Специалист покинул клуб после окончания регулярного чемпионата-2024/25. Контракт с ним расторгли досрочно из-за неудовлетворительных результатов.
Экс-тренер «Сибири» Буцаев дважды блокировал возвращение Бека в клуб. У форварда 165 очков в 196 матчах за новосибирцев (Дмитрий Ерыкалов)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости