НХЛ во время Олимпиады объявит города, которые примут Кубок мира-2028. Рассматриваются 6 заявок

НХЛ во время ОИ-2026 объявит города, принимающие Кубок мира-2028.

НХЛ одобрила заявки на проведение Кубка мира-2028 шести городам в Северной Америке и Европе. Сколько из них станут хозяевами турнира, не уточняется.

«Мы находимся в процессе рассмотрения, и он идет полным ходом.

Надеемся, что сможем объявить организаторов как в Северной Америке, так и в Европе в преддверии или по ходу Олимпийских игр», – сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли .

Ранее сообщалось, что лига и профсоюз игроков НХЛ планируют организовать турнир с участием восьми сборных.

