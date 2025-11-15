«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустит минимум неделю
«Торонто» поместил Остона Мэттьюса в список травмированных.
28-летний нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс помещен клубом в список травмированных.
Он пропустит минимум неделю из-за повреждения нижней части тела, полученного в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:5).
В текущем сезоне капитан «Мэйпл Лифс» провел 17 матчей и набрал 14 (9+5) очков при полезности «плюс 9».
Задоров о травме Мэттьюса: «Я жестко играю против лучших игроков соперника – это моя работа. Был обычный момент, я не хотел травмировать его»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
