  • Свечников ударил Гронека локтем в голову – судья пропустил момент, прикрывая лицо от шайбы. Агент защитника «Ванкувера» написал: «Лига сотрясений, сезон открыт»
Андрей Свечников ударил Филипа Гронека локтем в голову.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников ударил локтем в голову защитника «Ванкувера» Филипа Гронека.

Эпизод произошел на последней минуте основного времени матча между «Харрикейнс» и «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Находившийся рядом судья пропустил момент, так как уворачивался от шайбы, которую Гронек выбросил из зоны. Наблюдатель за сотрясениями мозга снял хоккеиста «Ванкувера» с игры. В овертайме он не выходил на лед. 

Агент Гронека Аллан Уолш написал в соцсети: «И снова! Национальная лига сотрясений мозга, сезон открыт. Свистка не было. Эх, если бы только судья смог увидеть момент». 

Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»

Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Canucks Army
