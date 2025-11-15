Свечников ударил Гронека локтем в голову – судья пропустил момент, прикрывая лицо от шайбы. Агент защитника «Ванкувера» написал: «Лига сотрясений, сезон открыт»

Андрей Свечников ударил Филипа Гронека локтем в голову.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников ударил локтем в голову защитника «Ванкувера» Филипа Гронека .

Эпизод произошел на последней минуте основного времени матча между «Харрикейнс» и «Кэнакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Находившийся рядом судья пропустил момент, так как уворачивался от шайбы, которую Гронек выбросил из зоны. Наблюдатель за сотрясениями мозга снял хоккеиста «Ванкувера » с игры. В овертайме он не выходил на лед.

Агент Гронека Аллан Уолш написал в соцсети: «И снова! Национальная лига сотрясений мозга, сезон открыт. Свистка не было. Эх, если бы только судья смог увидеть момент».

Свечников нанес травму Джарвису, случайно попав партнеру клюшкой в район глаза. Форвард «Каролины» ушел со льда, сыграв 2:15 в матче с «Ванкувером»

Свечников набрал 2+1 в матче с «Ванкувером», сделав дубль за 54 секунды. У него 10 очков в 17 играх в сезоне