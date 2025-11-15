Дементьев о Кузнецове: «Бесславно закончит, если не вернется к высокому уровню ожиданий. Все в его руках и голове»

Алексей Дементьев пожелал Евгению Кузнецову вернуться на высокий уровень.

В текущем сезоне 33-летний форвард выступает за «Металлург ». На его счету 6 (0+6) очков в 9 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

– Сможет ли Кузнецов выйти в «Металлурге» на свой уровень?

– Мнения специалистов будут лишь догадками. Здесь все будет зависеть от Евгения. Ему самому нужно возвращаться к тому высокому уровню ожиданий, который имеют к нему все любители хоккея.

Надеюсь, Евгений это понимает, потому что без этого он бесславно закончит. Его хоккейная карьера начиналась с подъема свитеров под своды стадиона, а заканчивается совсем не так, как планировалась.

В любом случае, все в его руках и голове. Могу пожелать только удачи и чтобы он стал тем, каким его все хотят видеть, – сказал Дементьев.

