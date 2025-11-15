Форвард «Монреаля» Ньюхук выбыл на 4 месяца из-за травмы голеностопа. У него 12 очков в 17 играх в сезоне

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук выбыл на 4 месяца из-за травмы голеностопа.

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук выбыл на 4 месяца из-за травмы голеностопа. У игрока выявлен перелом.

24-летний нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (0:7), когда въехал ногами в борт.

В текущем сезоне канадец набрал 12 (6+6) очков в 17 играх при полезности «+7».

Кроме того, стало известно, что 23-летний защитник «Канадиенс» Кайден Гуле (5 игр в сезоне, 1+1) перенес операцию на частично разорванной приводящей мышце и выбыл еще на 8-10 недель. Он не играет с 16 октября.

