Зислис о СКА: «Знаю, что Ротенберг опять начал психовать»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Михаил Зислис Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Зислис рассказал о поведении Романа Ротенберга в раздевалке СКА.

Вчера СКА уступил ЦСКА (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Знаю, что Роман начал опять психовать. Слышал, что в раздевалке – не знаю, летало или не летало, – но это только одно поражение.

Да, тебе не понравилось, но сразу выплескивать эмоции – это не надо. Ведь команда тоже на это смотрит. Не надо так реагировать.

Это матч для тебя – посмотреть, понять, что не так делаешь. Говорить, что кто-то недоработал или что-то еще – ты можешь в индивидуальном порядке разобраться. Есть все ресурсы понять, почему ты не сильнее ЦСКА», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

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8 комментариев

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amurseff03
Ответ viktorpavlov70
Надо ещё 800 матчей посмотреть. Тогда может научится правильно реагировать на поражения
Правильно как? Кто придумал это правильную вещь?
А ты сколько не стебись насчёт 800 матчей. Он в свой первый же сезон в финале конференции самого КХЛ, Карл КХЛ! Второй сезон и с большим отрывом на 1 месте.
Так что сколько его неудачники хейтеры тут не ныли насчёт его способностей, а он уже такие результаты показывает.
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Wff
Ответ Uriah Heep
Со скамейки после игры он молнией улетел, и вид был не очень, мягко говоря.
Какая прелесть.. А ну ка ну ка!!! Расскажите нам еще про экзотическую кухню СКА!!!! Это прекрасно вяжется с классическим образом политрука, у которого в арсенале только один метод : давай, нажми, бей, не ошибайся, борись..
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viktorpavlov70
Ответ amurseff03
Так он не опытный тренер, не все сразу придёт. А так максималист, каждое поражение близко принимает. Видно было по прошлому сезону, что он уже тренер. А в этом году видно тренер прогрессирует. Удачи Ротенбергу тренеру.
Надо ещё 800 матчей посмотреть. Тогда может научится правильно реагировать на поражения
+1
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+1
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Рокко Сиффредди
Ответ Uriah Heep
Со скамейки после игры он молнией улетел, и вид был не очень, мягко говоря.
еще бы. 17.01 было аж 8 игр в НХЛ. надо ж все успеть посмотреть.
+2
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+2
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amurseff03
Так он не опытный тренер, не все сразу придёт.
А так максималист, каждое поражение близко принимает. Видно было по прошлому сезону, что он уже тренер. А в этом году видно тренер прогрессирует.
Удачи Ротенбергу тренеру.
+2
-7
-5
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Алексей Степанов
Да не тренер он,всем это известно. Надеюсь вылетит в плей офф от Витязя или Спартака какого нибудь,и в конце концов поймет что тренерство это не про него
+10
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+7
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Ярик01
Потом вставят видео в документальный и художественный фильм о величайшем российском тренере.
Если успеют снять.
+7
-2
+5
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Uriah Heep
Со скамейки после игры он молнией улетел, и вид был не очень, мягко говоря.
+4
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+3
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