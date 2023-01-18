Зислис о СКА: «Знаю, что Ротенберг опять начал психовать»

рассказал о поведении в раздевалке СКА.

Вчера СКА уступил ЦСКА (2:4) в матче Фонбет чемпионата .

«Знаю, что Роман начал опять психовать. Слышал, что в раздевалке – не знаю, летало или не летало, – но это только одно поражение.

Да, тебе не понравилось, но сразу выплескивать эмоции – это не надо. Ведь команда тоже на это смотрит. Не надо так реагировать.

Это матч для тебя – посмотреть, понять, что не так делаешь. Говорить, что кто-то недоработал или что-то еще – ты можешь в индивидуальном порядке разобраться. Есть все ресурсы понять, почему ты не сильнее », – сказал журналист « ».