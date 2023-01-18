Зислис о СКА: «Знаю, что Ротенберг опять начал психовать»
Михаил Зислис рассказал о поведении Романа Ротенберга в раздевалке СКА.
Вчера СКА уступил ЦСКА (2:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Знаю, что Роман начал опять психовать. Слышал, что в раздевалке – не знаю, летало или не летало, – но это только одно поражение.
Да, тебе не понравилось, но сразу выплескивать эмоции – это не надо. Ведь команда тоже на это смотрит. Не надо так реагировать.
Это матч для тебя – посмотреть, понять, что не так делаешь. Говорить, что кто-то недоработал или что-то еще – ты можешь в индивидуальном порядке разобраться. Есть все ресурсы понять, почему ты не сильнее ЦСКА», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».
А ты сколько не стебись насчёт 800 матчей. Он в свой первый же сезон в финале конференции самого КХЛ, Карл КХЛ! Второй сезон и с большим отрывом на 1 месте.
Так что сколько его неудачники хейтеры тут не ныли насчёт его способностей, а он уже такие результаты показывает.
А так максималист, каждое поражение близко принимает. Видно было по прошлому сезону, что он уже тренер. А в этом году видно тренер прогрессирует.
Удачи Ротенбергу тренеру.
Если успеют снять.