Титов и Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой «Сочи» – «Шанхай» в КХЛ. Экс-футболисты «Спартака» были в шарфах южан

Титов и Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой КХЛ.

Егор Титов и Дмитрий Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой FONBET КХЛ между «Сочи» и «Шанхаем » (1:1, первый период).

Отметим, что экс-футболисты «Спартака » и сборной России были в шарфах «Сочи ». Игра проходит на домашней арене сочинского клуба.