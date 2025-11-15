Титов и Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой «Сочи» – «Шанхай» в КХЛ. Экс-футболисты «Спартака» были в шарфах южан
Титов и Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой КХЛ.
Егор Титов и Дмитрий Аленичев провели символическое вбрасывание перед игрой FONBET КХЛ между «Сочи» и «Шанхаем» (1:1, первый период).
Отметим, что экс-футболисты «Спартака» и сборной России были в шарфах «Сочи». Игра проходит на домашней арене сочинского клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости