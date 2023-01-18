Окулов о трех победах ЦСКА над СКА: «Нужно не стесняться самим атаковать и прессинговать»

оценил победу ЦСКА над СКА (4:2).

— В третьем периоде ненужные удаления перевели игру не в наше русло, но хорошо, что вытерпели и добились победы.

— Уже три победы подряд над СКА. С чем это связано?

— Во-первых, это грамотное начало, так как СКА — очень активная команда. Нужно не стесняться самим атаковать и прессинговать. Начали делать простые вещи, и своя игра начала получаться, отсюда и положительные результаты.

— Почему у тебя так хорошо получаются матчи против СКА?

— Как сказал один человек — фарт. Думаю, это помощь партнеров. Вы правильно заметили, когда играешь с такими командами — ты заряжен на каждую смену. Когда все это складывается, то получается набирать очки, – сказал нападающий .