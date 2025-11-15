Росси пропустит несколько недель из-за травмы. У форварда «Миннесоты» 13 очков в 17 матчах сезона
Марко Росси из «Миннесоты» пропустит несколько недель из-за травмы.
24-летний нападающий «Миннесоты» Марко Росси пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
В текущем сезоне австриец провел 17 матчей и набрал 13 (4+9) очков при полезности «минус 6» и среднем игровом времени 18:06.
Он идет четвертым в списке бомбардиров «Уайлд» после Кирилла Капризова, Мэттью Болди и Маркуса Юханссона.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Миннесоты»
