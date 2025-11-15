Свечников пытался забить лакросс-гол в матче с «Ванкувером». Ланкинен и Майерс помешали ему
Андрей Свечников пытался забить лакросс-гол в матче с «Ванкувером».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников пытался забить лакросс-гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).
В одном из эпизодов встречи 25-летний россиянин, в итоге ставший первой звездой с 3 (2+1) очками, попытался занести шайбу в ворота соперника на крюке.
Нападающему помешали вратарь «Кэнакс» Кевин Ланкинен и защитник Тайлер Майерс.
Напомним, что в октябре 2019 года Свечников стал первым автором лакросс-гола в истории НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
