Свечников пытался забить лакросс-гол в матче с «Ванкувером». Ланкинен и Майерс помешали ему

Андрей Свечников пытался забить лакросс-гол в матче с «Ванкувером».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников пытался забить лакросс-гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (4:3 ОТ).

В одном из эпизодов встречи 25-летний россиянин, в итоге ставший первой звездой с 3 (2+1) очками , попытался занести шайбу в ворота соперника на крюке.

Нападающему помешали вратарь «Кэнакс» Кевин Ланкинен и защитник Тайлер Майерс .

Напомним, что в октябре 2019 года Свечников стал первым автором лакросс-гола в истории НХЛ .