  • Защитник «Шанхая» Харпур о Петербурге: «Потрясающая архитектура, удивительные по красоте здания. Вечером красиво освещаются мосты»
Защитник «Шанхая» Харпур о Петербурге: «Потрясающая архитектура, удивительные по красоте здания. Вечером красиво освещаются мосты»

Бен Харпур о Петербурге: очень красивый город, архитектура потрясающая.

Защитник «Шанхая» Бен Харпур поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге. 30-летний канадец провел за клуб 8 матчей в FONBET КХЛ, набрав 2 (0+2) очка.

– Часто у иностранных спортсменов бывают странные стереотипные представления о России. Быть может, у вас тоже было что-то такое до переезда?

– Не сказал бы, что такое было. Я здесь уже где-то три недели – месяц – да, это определенно отличается от того, что было дома, но открыт ко всему новому. Рад такому уникальному опыту: не каждому канадцу выпадает шанс пожить в России.

– Не боитесь петербургской зимы? Из-за географического положения здесь еще и очень влажно, ощущается холоднее, чем есть на самом деле. 

– Да, знаю, тут более холодно из-за близости к водным объектам.

– Успели уже погулять по Петербургу? Это один из самых красивых городов России.

– Погулял вдоль Невы. Это очень красивый город с потрясающей архитектурой, тут удивительные по своей красоте здания. Видел, что мосты красиво освещаются в вечернее время суток.

В целом пока еще многое предстоит изучить. С нетерпением жду дальнейшей возможности познакомиться ближе с городом, – сказал Харпур.

Борна Рендулич: «Между Москвой и Петербургом выберу Москву, конечно. Люблю этот город, всегда туда еду, если есть свободное время»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
