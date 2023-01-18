Каменский об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «В России это не принято, он сделал правильный выбор»

поддержал после отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Я понимаю, почему Проворов отказался играть в форме, на которой номера были оформлены в цветах ЛГБТ, и полностью поддерживаю Ивана.

В нашей стране это не принято, у нас другие взгляды на все это. Проворов проявил свою позицию и сделал, как считает нужным.

Не думаю, что со стороны «Филадельфии» последуют какие-то санкции. Это добровольное действие. Иван придерживается своих взглядов и сделал правильный выбор», – сказал олимпийский чемпион.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ