Каменский об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «В России это не принято, он сделал правильный выбор»

Теги Филадельфия НХЛ Валерий Каменский Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Валерий Каменский поддержал Ивана Проворова после отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Я понимаю, почему Проворов отказался играть в форме, на которой номера были оформлены в цветах ЛГБТ, и полностью поддерживаю Ивана.

В нашей стране это не принято, у нас другие взгляды на все это. Проворов проявил свою позицию и сделал, как считает нужным.

Не думаю, что со стороны «Филадельфии» последуют какие-то санкции. Это добровольное действие. Иван придерживается своих взглядов и сделал правильный выбор», – сказал олимпийский чемпион.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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5 комментариев

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Марк Рейман
Теперь обменяют и отправят в Нэшвилл к Люку Прокопу.
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АРХАТ
Ответ #nikon
Теперь пора делать ставки: оставят его в клубе или нет?
Гей-пропаганда запрещена в Аризоне и Техасе
Ждём обмена Проворова в Даллас на Сутера + пара драфт-пиков)
+1
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Ярик01
Ответ #nikon
Теперь пора делать ставки: оставят его в клубе или нет?
Оставят или нет не зависит от свитера.
15 января «Проворов разочарован в «Филадельфии», она – в нем. Все все понимают».
https://www.sports.ru/hockey/1114726189-fridman-o-provorove-i-filadelfii-on-rasstroen-komandoj-ona-rasstroena-.html
По кэпхиту он дороговат в цене/качеству, ЛГБТ тут не причем.
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Ярик01
Принято, не принято, причем тут вообще Россия, если играет в США.
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#nikon
Теперь пора делать ставки:
оставят его в клубе или нет?
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