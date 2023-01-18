Депутат Журова о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Удивительно, что он смог отказаться, чаще всего в Америке сделать это сложно»

Теги Филадельфия НХЛ Светлана Журова Государственная дума Иван Проворов ЛГБТ Политика Спорт-Экспресс Хоккей

Светлана Журова высказалась об отказе Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если бы он это сделал в России, никто бы не удивился. Даже не обсуждали бы этот поступок. В Америке это все очень сложно и, наверное, будет осуждаться.

Удивительно, что он так смог сделать. Чаще всего отказаться от таких акций там достаточно сложно. У нас это нормально, у них – нет.

Надо оценивать хоккеиста за игру, а не за вероисповедание и то, в какой акции он поучаствовал или нет.

Если дойдет до этого, то спорт начнет потихоньку умирать. Останутся только те, кто умеют приспосабливаться и имитировать, а также те, кто не имеет своего мнения. А это будет выдаваться за другие вещи», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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3 комментария

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Iuasamotu
Это да, выступать против геев, в России - легко
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Cube Litening C:68X
Интересно,кто там в гос думе с микрофоном бегает и всех расспрашивает..? 😁
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Thunder 63
Не так сложно, как у нас в России высказаться против войны
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-5
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