Депутат Журова о Проворове и свитере с ЛГБТ-символикой: «Удивительно, что он смог отказаться, чаще всего в Америке сделать это сложно»

Светлана Журова высказалась об отказе надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Если бы он это сделал в России, никто бы не удивился. Даже не обсуждали бы этот поступок. В Америке это все очень сложно и, наверное, будет осуждаться.

Удивительно, что он так смог сделать. Чаще всего отказаться от таких акций там достаточно сложно. У нас это нормально, у них – нет.

Надо оценивать хоккеиста за игру, а не за вероисповедание и то, в какой акции он поучаствовал или нет.

Если дойдет до этого, то спорт начнет потихоньку умирать. Останутся только те, кто умеют приспосабливаться и имитировать, а также те, кто не имеет своего мнения. А это будет выдаваться за другие вещи», – сказала депутат Госдумы России и олимпийская чемпионка.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ