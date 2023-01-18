Быков о Проворове: «Западное общество чуждое мне и неприятное. Но Иван – наш парень с русским характером, он справится с давлением»

отреагировал на отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Не хочется комментировать это давление на нашего парня со стороны западного общества, потому что это общество для меня чуждое и неприятное.

Ивану тяжело сейчас будет справиться с давлением журналистов. Но Иван – наш парень с русским характером! Он справится. Удачи ему», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ