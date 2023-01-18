Быков о Проворове: «Западное общество чуждое мне и неприятное. Но Иван – наш парень с русским характером, он справится с давлением»
Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Не хочется комментировать это давление на нашего парня со стороны западного общества, потому что это общество для меня чуждое и неприятное.
Ивану тяжело сейчас будет справиться с давлением журналистов. Но Иван – наш парень с русским характером! Он справится. Удачи ему», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Так может хотя бы иностранные паспопта сдадите и детей назад воротите, коль вы такие блаженные!