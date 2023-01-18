Быков о Проворове: «Западное общество чуждое мне и неприятное. Но Иван – наш парень с русским характером, он справится с давлением»

Теги Филадельфия Вячеслав Быков НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Хоккей

Вячеслав Быков отреагировал на отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Не хочется комментировать это давление на нашего парня со стороны западного общества, потому что это общество для меня чуждое и неприятное.

Ивану тяжело сейчас будет справиться с давлением журналистов. Но Иван – наш парень с русским характером! Он справится. Удачи ему», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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11 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ Daishi
Покайся, ибо грешен! Вячеслав Аркадьевич страдает за всех нас в чуждой Швейцарии! Как же они над ним там измываются! Закладывают в рот бутерброды с икрой и вкуснейший шоколад. Заставляют ходить по прибранным и уютным улочкам и дышать чистейшим альпийским воздухом! Просто сволочи и садисты! Вернуть Вячеслава домой!!! :)
Да, жаль человека. Такие муки переносить - не каждому дано выдержать...
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Daishi
Ответ Игорь Новиков
Западное общество "чуждое и неприятное". Именно поэтому Быков прожил в нем половину жизни (и сейчас живет?)
Покайся, ибо грешен! Вячеслав Аркадьевич страдает за всех нас в чуждой Швейцарии! Как же они над ним там измываются! Закладывают в рот бутерброды с икрой и вкуснейший шоколад. Заставляют ходить по прибранным и уютным улочкам и дышать чистейшим альпийским воздухом! Просто сволочи и садисты! Вернуть Вячеслава домой!!! :)
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Ковид 07.10.52
Крик души у прожившего в загнивающем западе более 20-ти лет челябинского парня..., а в оставшиеся в Челябинске ровесники плачут о нищенской пенсии....Куда податься бедному русскому человеку....
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Alexander Lyakhov
Что-то знакомое давеча слышал. Общество чуждое и враждебное, но ребенок станет гражданином одной из западных стран.
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Александр Максаков
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какие же они все до жути циничные, эти патриоты! Какие ценности вы предпочитаете? "Русский мир", избиение жен, алкоголизм? Про эти ценност и речь? Так может хотя бы иностранные паспопта сдадите и детей назад воротите, коль вы такие блаженные!
Такие, как Быков - прекрасное оружие для тех, кто на его примере скажет - "вот вы все такие, патриоты".
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какие же они все до жути циничные, эти патриоты! Какие ценности вы предпочитаете? "Русский мир", избиение жен, алкоголизм? Про эти ценност и речь?
Так может хотя бы иностранные паспопта сдадите и детей назад воротите, коль вы такие блаженные!
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megaotstoi
Слава, давай домой, на ЧТЗ, а то там совсем тебе плохо..
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Антон
Какой же лицемер, просто слов нет.
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Кукич
А сынишка играл за сырников.
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Игорь Васильев
Бедный Слава, живёт в Швейцарии и постоянно страдает...
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Игорь Новиков
Западное общество "чуждое и неприятное". Именно поэтому Быков прожил в нем половину жизни (и сейчас живет?)
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