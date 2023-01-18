Проворов закрыл комментарии в инстаграме после отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой

Теги Филадельфия НХЛ интернет Иван Проворов ЛГБТ соцсети Хоккей

Иван Проворов отключил возможность комментирования его постов в соцсетях.

Российский защитник «Филадельфии» отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой, он не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

26-летний хоккеист закрыл комментарии в инстаграме после критики в его адрес.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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54 комментария

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Tubus7544
Ответ MarshallM
Почему, если он верен своей религии, он живёт со своей девушкой вне брака? Нужно быть последовательным до конца, если действительно верен :)
Вы прям как-будто со свечой над ним стоите и знаете кто с кем живёт.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Дорогой верный себе Проворов, очень ценю и уважаю стойкость характера и верность себе! Только получается все же верность американскому доллару тебе дороже! Небось и на паспорт США документики уже положены куда надо! Что ж ты такой нестойкий получаешься! Или семью на Родину может отправил, туда, где нет бесовства заграничного, чтобы настоящие ценности впитывали!? Уверен, что так!
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Олег Обручев
Зато у нас здесь комментарии открыты!!!
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Verhovn
Ответ Maturmalai
Да, но и американское общество стало намного толерантнее к ним за последние 20 лет, в том числе, благодаря всей этой кампанейщине. До этого им жилось не очень.
Американское общество еле-еле отходит от БЛМ. Там чернокожие уже топят за то, чтобы всё поровну, условно говоря. И это пройдёт...
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avalanch
Может уже искать клуб в России, ему там не дадут играть
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Maturmalai
Ответ Maxeg
Ну если посмотреть в общей массе статистики преступлений, это будет ничтожная цифра. Фактически, статистическая погрешность. Далее, если остальные преступления рассортировать , например, по расовой, гендерной и прочему, то и вовсе можно с такой логикой выводов далеко зайти )))
Да, но и американское общество стало намного толерантнее к ним за последние 20 лет, в том числе, благодаря всей этой кампанейщине. До этого им жилось не очень.
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Фёдор Кузнецов
Думаю если бы это не был защитник уровня первой пары в НХЛ, он бы последовал уже по пути в КХЛ
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nicholas_urfe.
Ответ Maturmalai
В 2020 году в США было зарегистрировано 2 479 преступлений на почве ненависти к ЛГБТИ. Их них: угрозы 1 314, физическое насилие 744, ущерб имуществу 199, ограбление 154, убийство 13, сексуальное насилие 7, и проч. Я не фанат всей этой кампанейщины, но пока многие ЛГБТшники живут и помнят, как они подвергались гонениям в недавнем прошлом, их стремление перевоспитать общество, чтобы такое больше не повторялось, тоже можно понять.
2479 на всю Америку ? если этим хотел показать, что проблема такая злободневная, то эффект обратный.
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Verhovn
Ответ Sobachkin
Просто боится что в РФ при возвращении статью нарисуют за пропаганду
Сам понял, что сказал? Если такая акция будет проведена в Вашингтон кэп. Твои прогнозы на поведение Овечкина?
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teddy10
Любой радикализм - зло и глупость. В том числе и либеральный. Ну, если не хочет человек надевать радужный свитер, что вы к нему прицепились? Если ратуете за свободу, уважайте и его свободу выбора
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bathedd
В наше время быть нормальным, уже не нормально!
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FortMinor
Ответ Veld
а вы почитайте Библию ) ладно, проспойлерю - есть :)
я то читал, но в библии есть понятие брака? венчание появилось уже позже насколько я знаю
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Verhovn
Так а смысл. Эти всякие небинарные засрали почту.
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AminO2
Иван - молодчина. И в самих США много понимающих, что происходит, людей.Один из самых знаменитых американцев за сто лет( в Штатах его знают все), протестантский пастор Билли Грэм сказал: «Если Господь не накажет Америку (за пропаганду гомосексуализма) то Ему придется извиниться перед Содомом и Гоморрой»
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Sobachkin
Просто боится что в РФ при возвращении статью нарисуют за пропаганду
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Чтозахочу Тоинебуду
Удали запрещенный инстаграм.Откажись от вражеского доллара.В общем будь до конца последователен в своем стремлении быть верным своим маргинально-духовно-нравственным устоям.
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Maxeg
Ответ Maturmalai
В 2020 году в США было зарегистрировано 2 479 преступлений на почве ненависти к ЛГБТИ. Их них: угрозы 1 314, физическое насилие 744, ущерб имуществу 199, ограбление 154, убийство 13, сексуальное насилие 7, и проч. Я не фанат всей этой кампанейщины, но пока многие ЛГБТшники живут и помнят, как они подвергались гонениям в недавнем прошлом, их стремление перевоспитать общество, чтобы такое больше не повторялось, тоже можно понять.
Ну если посмотреть в общей массе статистики преступлений, это будет ничтожная цифра. Фактически, статистическая погрешность.
Далее, если остальные преступления рассортировать , например, по расовой, гендерной и прочему, то и вовсе можно с такой логикой выводов далеко зайти )))
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Федор Петров
Ответ MarshallM
Почему, если он верен своей религии, он живёт со своей девушкой вне брака? Нужно быть последовательным до конца, если действительно верен :)
Как говорил о предавшихся постыдным страстям ап. Павел, "они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют." (послание Римлянам гл. 1 ст. 32) Защитник "Флайерз" Иван Проворов отказался деляющих одобрять, и в современной нам Америке это уже требует христианского мужества. А что сам он человек не святой жизни, так троллить недостаточной святостью можно любого христианина, о котором что-либо известно. Но одно дело - грешить по слабости, а другое - провозглашать грех добродетелью.
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besik
Ответ MarshallM
Почему, если он верен своей религии, он живёт со своей девушкой вне брака? Нужно быть последовательным до конца, если действительно верен :)
А это запрещается?
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DM.Man
Ивану респект!
А дегенеративные ветви должны засохнуть и отмереть, как и требует природа.
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Aviator92
И правильно, Вань, в пень эту инсту, читай лучше комменты на спортсе!))
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Veld
Ответ FortMinor
есть запрет на жизнь с девушкой до брака?
а вы почитайте Библию )

ладно, проспойлерю - есть :)
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Veld
Какой смелый Иван :)
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Кавабунга Шреддоголовый
Ваня молодцом
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RWMen
Ответ MarshallM
"потому что Бог предназначил сексуальные отношения для супругов (и только), а человек «пустился во многие помыслы». Блуд — это сексуальные отношения вне брака. В Библии об этом грехе упоминается 122 раза, в виде предупреждений, обличений и наставлений." Предреку ответ о том, что, мол, мы не можем знать занимаются ли они сексом. Но на эту глупость отвечать нет смысла)
Глупость-это задавать такие вопросы!
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