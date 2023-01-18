Проворов закрыл комментарии в инстаграме после отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой
Иван Проворов отключил возможность комментирования его постов в соцсетях.
Российский защитник «Филадельфии» отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой, он не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) и объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
26-летний хоккеист закрыл комментарии в инстаграме после критики в его адрес.
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Далее, если остальные преступления рассортировать , например, по расовой, гендерной и прочему, то и вовсе можно с такой логикой выводов далеко зайти )))
А дегенеративные ветви должны засохнуть и отмереть, как и требует природа.
ладно, проспойлерю - есть :)