Проворов закрыл комментарии в инстаграме после отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой

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Российский защитник «Филадельфии» отказался надеть свитер с ЛГБТ-символикой, он не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) и объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

26-летний хоккеист закрыл комментарии в инстаграме после критики в его адрес.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ