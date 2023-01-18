Представитель РПЦ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Он отстаивает свою христианскую идентичность. Пропагандистских штампов в спорте не должно быть»

В РПЦ поддержали , отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Все, что связано с ЛГБТ, – в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Печально, что неслыханной идеологизации сейчас подвергается и спорт, где должно быть честное соревнование, а не нагромождение из пропагандистских штампов.

Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность.

Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию», – сказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ