Представитель РПЦ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Он отстаивает свою христианскую идентичность. Пропагандистских штампов в спорте не должно быть»
В РПЦ поддержали Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Все, что связано с ЛГБТ, – в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Печально, что неслыханной идеологизации сейчас подвергается и спорт, где должно быть честное соревнование, а не нагромождение из пропагандистских штампов.
Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность.
Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию», – сказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
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Параллельной лиги у него (кроме КХЛ, хех), конечно, не будет, но и что ему сделают в НХЛ, пока неясно. Лично я с уверенностью предположить пока не могу. А среда и образ жизни, у него, вероятно, и так гармонируют с его поступком - подобное тянется к подобному.
Всегда необходимо бороться за судьбу каждого "маленького человека".
Это там. А здесь под пропаганду LGBT угодить мог, с другой стороны.
Если ты не хочешь надеть разноцветную тряпку, тебя могут даже уволить. И все боятся, все молчат. Так не должно быть. Всего этого вообще не должно быть в спорте или в кино.
Поэтому идите вон из школ, промыватели мозгов. И из других сфер светской жизни
Книги, которые способны дать много информации о мире, прошлом, истории, это достояние людей, всех нас, а они собственно ручно все это себе присвоили и скрывают от нас.
А в остальном все норм.
Скрывать знания и освещать танк, наши еще дети по сравнению с католиками в преступлениях