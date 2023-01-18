Представитель РПЦ об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Он отстаивает свою христианскую идентичность. Пропагандистских штампов в спорте не должно быть»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Политика ТАСС религия Вахтанг Кипшидзе Хоккей

В РПЦ поддержали Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Все, что связано с ЛГБТ, – в наши дни это навязчивая, нетолерантная к инакомыслию идеология. Печально, что неслыханной идеологизации сейчас подвергается и спорт, где должно быть честное соревнование, а не нагромождение из пропагандистских штампов.

Мы искренне поддерживаем Проворова, он отстаивает свою свободу, свою христианскую идентичность.

Ему сложно будет противостоять идеологическому молоху в одиночку, но хочется верить, что среди его коллег по команде найдутся еще смелые христиане, которые займут его позицию», – сказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

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54 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ justbored
"Грызня в сети", как и толпа с факелами, хороша пока ты не становишься её объектом. У альтрайтов что, параллельная Лига или колонка на Брейтбарте равноценная замена привычной среде и образу жизни? Всегда необходимо бороться за судьбу каждого "маленького человека".
О, уверяю, влияние имиджбордов на ход жизни зачастую даже больше, чем у колонки "инсайдера TSN". Интернет-культуре уже много лет и много тому примеров.
Параллельной лиги у него (кроме КХЛ, хех), конечно, не будет, но и что ему сделают в НХЛ, пока неясно. Лично я с уверенностью предположить пока не могу. А среда и образ жизни, у него, вероятно, и так гармонируют с его поступком - подобное тянется к подобному.
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HoratioH
Самая навязчивая и нетолерантная к инакомыслию идеология — это как раз таки православие
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Ответ Ivan Balashov
А с каких пор христианство = гомофобия?
Со времен праотца Лота.
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NoWar
Дума и РПЦ поддержала Проворова, очередь за Путиным/Песковым. Такое ощущение, что Проворов на передовой линии борьбы с западными ценностями.
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Qbug
А кто-то вообще понимает смысл этой статьи на спорте? В США каждый делает что хочет, хочешь пол поменять в 7 лет? Пожалуйста. Хочешь в суд на своих родителей подать, потому что не просила их тебя рожать? Пожалуйста. Хочешь торчать под дешёвыми наркотикаии в центре города. Пожалуйста
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justbored
Ответ Павел Мельников
А вот посмотрим, будет ли отмена. Если тренер заступился, это уже сигнальчик, что не так все плохо (тренера увольнять впридачу?..) Тренер в любом случае молодец, не оставил подопечного. Альт-райты - это никакая не подлость, а эквивалент тому, что происходит на данном этапе (дежурная грызня в сети). Смолову, кстати, Терюшков до сих пор два слова припоминает, хоть тот и играет без особых проблем. Но то тоже только слова.
"Грызня в сети", как и толпа с факелами, хороша пока ты не становишься её объектом. У альтрайтов что, параллельная Лига или колонка на Брейтбарте равноценная замена привычной среде и образу жизни?

Всегда необходимо бороться за судьбу каждого "маленького человека".
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Павел Мельников
Ответ justbored
Проворову не грозит клеточка, но отстранение, лишение источников доходов, не говоря о "репутационном ущербе", вполне реальны. И уверять, что его "приютят альтрайты" ну это просто подлый, эмпатически глухой аргумент. Это там. А здесь под пропаганду LGBT угодить мог, с другой стороны.
А вот посмотрим, будет ли отмена. Если тренер заступился, это уже сигнальчик, что не так все плохо (тренера увольнять впридачу?..) Тренер в любом случае молодец, не оставил подопечного. Альт-райты - это никакая не подлость, а эквивалент тому, что происходит на данном этапе (дежурная грызня в сети). Смолову, кстати, Терюшков до сих пор два слова припоминает, хоть тот и играет без особых проблем. Но то тоже только слова.
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зять тестярика
Ответ Олег Кузнецов
РПЦ -лучше промолчать. После слияния РПЦ с путинским режимом и работой фактически в качестве идеологического прикрытия режима, уйдут долгие и долгие годы, чтобы многие верующие поверили в то, что РПЦ реально,а не на словах поддерживает христианские ценности, например, не убий.. Я ни разу не видел, чтобы католики освящали военную технику, а у нас это святотатство по телеку показывают.
если не убьем мы убьют нас.это не святотатсво
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зять тестярика
Ответ Павел Мельников
Представитель РПЦ, в свою очередь, не должен указывать, каким должен быть спорт. Уж точно не церкви это делать, за свою многовековую историю они уже нарешались.
а что было сказано каким должен быть спорт?
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Гумберт Гумберт
А Шестеркин значит не отстаивает
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зять тестярика
Ответ debi
Уж точно не РПЦ об этом должна говорить(((. Абсолютно двуличная контора, в лучших традициях современных веяний, что западных, что восточных. А Проворова уважаю
в чем двуличность?
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Алексей Толстюк
Так ты лучше расскажи как вы в семинариях друг друга жучите, или там можно?
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зять тестярика
Ответ ▒▒▒▒▒
А что там у католиков написано про ЛГБТ и прочее? Просвятите господа.
у них написано тоже что у нас но у них ереси столько что геи это и не грешники вовсе
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justbored
Ответ Павел Мельников
Щербакова промолчала - промолчали и в интернете. Мало ли, заболела. Относится к Проворову, конечно. И это еще надо смотреть, уверен, республиканцы и альт-райты совсем не прочь сделать из него своего героя :)
Проворову не грозит клеточка, но отстранение, лишение источников доходов, не говоря о "репутационном ущербе", вполне реальны. И уверять, что его "приютят альтрайты" ну это просто подлый, эмпатически глухой аргумент.

Это там. А здесь под пропаганду LGBT угодить мог, с другой стороны.
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Ковид 07.10.52
Ответ шампион
Все верно сказал. Если ты не хочешь надеть разноцветную тряпку, тебя могут даже уволить. И все боятся, все молчат. Так не должно быть. Всего этого вообще не должно быть в спорте или в кино.
Огласите список уволенных или как обычно не читал, но одобряю...
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Vadja
Кому-кому, но не рпц говорить про идеологию.
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Иван_Флягин
Да и как защитник г##но
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Ковид 07.10.52
И эти посредники всевышнего вылезли....лучше бы за мир молились и двух вовковояков остановили ...они же тоже верующие...
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Иван_Флягин
А какое отношение имеет религия к форме в радужных цветах?)
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Павел Мельников
Ответ justbored
"Поругивают в интернете" это к кому относится, Щербаковой или Проворову?
Щербакова промолчала - промолчали и в интернете. Мало ли, заболела. Относится к Проворову, конечно. И это еще надо смотреть, уверен, республиканцы и альт-райты совсем не прочь сделать из него своего героя :)
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А что там у католиков написано про ЛГБТ и прочее? Просвятите господа.
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шампион
Все верно сказал.
Если ты не хочешь надеть разноцветную тряпку, тебя могут даже уволить. И все боятся, все молчат. Так не должно быть. Всего этого вообще не должно быть в спорте или в кино.
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Thunder 63
Согласен, пропаганды быть не должно.
Поэтому идите вон из школ, промыватели мозгов. И из других сфер светской жизни
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tyuiop tyuiop
Ответ Ivan Balashov
А с каких пор христианство = гомофобия?
Ну да Адельфапоэзис и все такое
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Maksim1302
Ответ Олег Кузнецов
РПЦ -лучше промолчать. После слияния РПЦ с путинским режимом и работой фактически в качестве идеологического прикрытия режима, уйдут долгие и долгие годы, чтобы многие верующие поверили в то, что РПЦ реально,а не на словах поддерживает христианские ценности, например, не убий.. Я ни разу не видел, чтобы католики освящали военную технику, а у нас это святотатство по телеку показывают.
Зато католики заперли самое великое собрание литературы у себя в подвалах и не пускают туда ни кого.
Книги, которые способны дать много информации о мире, прошлом, истории, это достояние людей, всех нас, а они собственно ручно все это себе присвоили и скрывают от нас.
А в остальном все норм.
Скрывать знания и освещать танк, наши еще дети по сравнению с католиками в преступлениях
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