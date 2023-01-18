Новиков об отказе Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой: «Нам не должны навязывать ценности западного мира»

поддержал , отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«У нас есть свое право на понимание чего-либо в западном мире, если это входит в рамки их законов. Но в то же время нам не должны навязывать их ценности.

Предлагать – пожалуйста. Каждая идеология может предлагать свою систему взглядов на жизнь. Каждый имеет право высказывать свое мнение и отстаивать его. Но навязывать и заставлять что-либо делать – это переходит границы юридического кодекса.

Проворов не надел майку с радужной расцветкой. Но он же [не] пошел против всех, сказав: «Вы все плохие, а я – хороший». Нет, он просто поступил так, как считает нужным. Он не только хоккеист, но и настоящий мужчина, который имеет право поступать так, как считает нужным.

Ребята, если у вас свободное общество, то человек в нем имеет право от чего-то отказаться и не идти туда, куда хотят идти все. Здесь должно быть только добровольное участие.

Вот если бы они в этих майках играли, тогда был бы другой вопрос. Сложно было бы разобраться, как лучше поступить, потому что это был бы официальный матч, который нужно было играть.

Самое главное, что человек имеет право на свой выбор, и никто не может его за это осуждать. Нас в этом плане все время хотят ущемить, дескать, у нас нарушают права и свободы. Но свобода заключается в праве выбора.

Торторелла показал мудрость взрослого человека. Очень важно, что на Проворова не стали кричать со всех сторон. Ваня никого не обидел этим поступком. Наоборот, он показал, что играет в свободной стране, и имеет право поступать так, как считает нужным, никого не обижая.

И Торторелла очень грамотно и спокойно отнесся к этой ситуации. Это очень хороший момент, который доказывает, что у них есть определенные свободы. Да и Проворов проявил смелость, он выглядел белой вороной», – сказал заслуженный тренер России.

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