Новиков об отказе Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой: «Нам не должны навязывать ценности западного мира»

Теги Филадельфия Джон Торторелла НХЛ Юрий Новиков Иван Проворов ЛГБТ Политика Хоккей

Юрий Новиков поддержал Ивана Проворова, отказавшегося надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«У нас есть свое право на понимание чего-либо в западном мире, если это входит в рамки их законов. Но в то же время нам не должны навязывать их ценности.

Предлагать – пожалуйста. Каждая идеология может предлагать свою систему взглядов на жизнь. Каждый имеет право высказывать свое мнение и отстаивать его. Но навязывать и заставлять что-либо делать – это переходит границы юридического кодекса.

Проворов не надел майку с радужной расцветкой. Но он же [не] пошел против всех, сказав: «Вы все плохие, а я – хороший». Нет, он просто поступил так, как считает нужным. Он не только хоккеист, но и настоящий мужчина, который имеет право поступать так, как считает нужным. 

Ребята, если у вас свободное общество, то человек в нем имеет право от чего-то отказаться и не идти туда, куда хотят идти все. Здесь должно быть только добровольное участие.

Вот если бы они в этих майках играли, тогда был бы другой вопрос. Сложно было бы разобраться, как лучше поступить, потому что это был бы официальный матч, который нужно было играть.

Самое главное, что человек имеет право на свой выбор, и никто не может его за это осуждать. Нас в этом плане все время хотят ущемить, дескать, у нас нарушают права и свободы. Но свобода заключается в праве выбора.

Торторелла показал мудрость взрослого человека. Очень важно, что на Проворова не стали кричать со всех сторон. Ваня никого не обидел этим поступком. Наоборот, он показал, что играет в свободной стране, и имеет право поступать так, как считает нужным, никого не обижая.

И Торторелла очень грамотно и спокойно отнесся к этой ситуации. Это очень хороший момент, который доказывает, что у них есть определенные свободы. Да и Проворов проявил смелость, он выглядел белой вороной», – сказал заслуженный тренер России.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ

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9 комментариев

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Ковид 07.10.52
О бедный парень...из-за безисходности в ротенбергском хоккейном царстве кхл пришлось бежать в загнивающую нхл...так и туда добрались педерасты....
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podkop09
ой щас шиза начнется. Просто не играй в Америке! Но нет, щас героя будут делать из Проворова, он назло всем как бурелом идет в гнилом американском обществе. А он вынужден играть в Америке? У него нет иного выхода?
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АРХАТ
Многие против геев, а под флагом лесбияночек?
Многие мужички ничего против них не имеют, даже посматривают видосики)
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Lionel Van Damme
Главный хэдлайнер дня... чувак играет на западе... играл бы он в абудаби или чечне - гонял бы в шортах по центру?
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BigHead
Еще один из многих тысяч с обеих сторон. Зачем? Просто так.
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Всеволод Гриценко
адекватное мнение
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Ivan Sergeev
Ответ OnlyDendy
Только вот он сам в этом Западном мире
Он туда приехал только хоккеем заниматься, а не пропагандой всяких извращений.
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Всеволод Гриценко
Ответ OnlyDendy
Только вот он сам в этом Западном мире
ну и что? Он работает, он не обязан разделять все ценности общества
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OnlyDendy
Только вот он сам в этом Западном мире
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