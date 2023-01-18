Хоккеистка Канады Эмброуз: «Проворов отказывается участвовать в инклюзивной инициативе, и вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого»

Канадская хоккеистка оценила отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе.

И вы выпускаете его на матч? « », будь лучше этого», – написала хоккеистка сборной Канады Эрин Эмброуз.