Хоккеистка Канады Эмброуз: «Проворов отказывается участвовать в инклюзивной инициативе, и вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов ЛГБТ Эрин Эмброуз Хоккей

Канадская хоккеистка оценила отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе.

И вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого», – написала хоккеистка сборной Канады Эрин Эмброуз.

Материалы по теме

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ ksn 1979
Ждём Ванюшку в КХЛ. Здесь у него будет "настоящая" свобода слова, а ни как у этих, Американцев.
А чего ты этим хотел сказать, или просто решил набросить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Иван этим поступком показал свою позицию традиционных ценностей, молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Адекватник
"Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе" Да, давайте-ка разъясним кое-что. В мире овердофига людей, которые не хотели бы участвовать в подобных инициативах. Это самые обычные люди. Не враги народа и общества, не террористы, не преступники, не подлецы и не негодяи. Это просто обычные люди, которые по тем или иным причинам (причин, кстати, много) хотели бы отказаться от участия в подобных акциях. Они говорят: а можно мы не будем этого делать? Что мы ответим всем этим людям? "Нет, нельзя. Будешь участвовать в том, что мы скажем. Будешь поддерживать то, что мы считаем правильным. Будешь выражать наше мнение, даже если сам считаешь иначе." Ну, ОК. Давайте попробуем и посмотрим что из этого выйдет :) Тем более у нас тут в России есть определенный опыт подобных экспериментов :)
Иван один отказался и его клюют. Если бы отказалась половина, было бы тихо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Гражданин товарищ барин
Какой бред, боже мой...куда катится мир.
Он катится в сторону активной части общества. Активисты рулят?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ prince
а как же свобода выбора? )
Какая свобода выбора? Где вы этого нахватались???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Ясно
Лесбуха фемка открыла пасть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boser Bube
Ответ Чтозахочу Тоинебуду
Проворов своей выходкой выразил непочтение к социальной культуре США,неотъемлемой частью которой является в том числе ЛГБТ.Не нравятся культура социума и гражданские институты той страны,в котрой ты зарабатываешь бабки(втч за счет клиентской базы НХЛ из числа представителей ЛГБТ)-пожалуйста,Чемодан-вокзал-Россия.
А как в казахстане с лгбт-сообществом? Не притесняют вас там, гг?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адекватник
Ответ Чтозахочу Тоинебуду
Проворов своей выходкой выразил непочтение к социальной культуре США,неотъемлемой частью которой является в том числе ЛГБТ.Не нравятся культура социума и гражданские институты той страны,в котрой ты зарабатываешь бабки(втч за счет клиентской базы НХЛ из числа представителей ЛГБТ)-пожалуйста,Чемодан-вокзал-Россия.
Нет, это работает иначе. Он не выражал непочтение. Он не выразил почтение. Это огромная разница. Если бы он вышел на лед в футболке "f.ck lgbt", например, это было бы выражение неуважения. Фактически, это было бы оскорблением. И за это вполне можно человека призвать к ответу. Ты приехал в хоккей играть, а не навязывать окружающим свои убеждения. Так же точно это работает и в другую сторону. Он не выражал никакого неуважения и не оскорблял никого. Он просто сказал: я хочу быть в стороне от этого. Это не содержит и не может содержать оскорбления...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ksn 1979
Ждём Ванюшку в КХЛ. Здесь у него будет "настоящая" свобода слова, а ни как у этих, Американцев.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чтозахочу Тоинебуду
Ответ Свидетель из Мытищ
Чемодан-вокзал- куда-то это элемент геноцида и преследование за убеждения, что ты такое чтобы здесь это пропагандировать?
Это ни в коем случае не попытка заклеимить за убеждения.Это всего лишь предложение рекомендательного характера.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Radik_2.0
видя вот такую реакцию некоторых деятелей на западе, я рад, что у нас нет такой повесточки поддержки лгбт
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Карцев
А как же хваленая свобода слова. У него такое мнение. Почему мнение педиков уважают, а его не уважают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свидетель из Мытищ
Ответ Чтозахочу Тоинебуду
Проворов своей выходкой выразил непочтение к социальной культуре США,неотъемлемой частью которой является в том числе ЛГБТ.Не нравятся культура социума и гражданские институты той страны,в котрой ты зарабатываешь бабки(втч за счет клиентской базы НХЛ из числа представителей ЛГБТ)-пожалуйста,Чемодан-вокзал-Россия.
Чемодан-вокзал- куда-то это элемент геноцида и преследование за убеждения, что ты такое чтобы здесь это пропагандировать?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чтозахочу Тоинебуду
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vhlam
Ну хоть в чём-то КХЛ круче НХЛ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hola Hola
Если бы мне сказали, что кого-то в какой-то стране подвергли обструкции за то, что он не стал надевать какую-то деталь одежды и не вышел на какую-то демонстрацию, я бы про Северную Корею или СССР подумал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy93
Так Филадельфия и показала, что она лучше этого))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Если по контракту хоккеист обязан участвовать во всех общественных инициативах своего клуба или лиги, и за отказ предусмотрено наказание в виде снятия с игры - то да, должны были снять. Если нет - то нет.
Профессиональной хоккеистке это следовало бы знать.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angryslon
Очередная "грайнер", у которой есть "жена"? 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адекватник
"Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе"

Да, давайте-ка разъясним кое-что. В мире овердофига людей, которые не хотели бы участвовать в подобных инициативах. Это самые обычные люди. Не враги народа и общества, не террористы, не преступники, не подлецы и не негодяи. Это просто обычные люди, которые по тем или иным причинам (причин, кстати, много) хотели бы отказаться от участия в подобных акциях. Они говорят: а можно мы не будем этого делать? Что мы ответим всем этим людям? "Нет, нельзя. Будешь участвовать в том, что мы скажем. Будешь поддерживать то, что мы считаем правильным. Будешь выражать наше мнение, даже если сам считаешь иначе." Ну, ОК. Давайте попробуем и посмотрим что из этого выйдет :) Тем более у нас тут в России есть определенный опыт подобных экспериментов :)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShiSha
Инклюзивность меньшинств, зато клеймят ортодоксальных людей. Уровень толерантности - средневековье
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galiuildar@yandex.ru
Вся Америка, это сплошная гомосятина. Хотят теперь весь мир на это подсадить.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Комментарий скрыт
0
-16
-16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
А как же хвалёная демократия ?
Иван а полном праве иметь своё суждение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Василич
Мымра). розовая?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий