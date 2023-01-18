Хоккеистка Канады Эмброуз: «Проворов отказывается участвовать в инклюзивной инициативе, и вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого»
Канадская хоккеистка оценила отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Давайте-ка разъясним кое-что. У вас есть игрок, который открыто отказывается участвовать в инклюзивной инициативе.
И вы выпускаете его на матч? «Филадельфия», будь лучше этого», – написала хоккеистка сборной Канады Эрин Эмброуз.
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Профессиональной хоккеистке это следовало бы знать.
Да, давайте-ка разъясним кое-что. В мире овердофига людей, которые не хотели бы участвовать в подобных инициативах. Это самые обычные люди. Не враги народа и общества, не террористы, не преступники, не подлецы и не негодяи. Это просто обычные люди, которые по тем или иным причинам (причин, кстати, много) хотели бы отказаться от участия в подобных акциях. Они говорят: а можно мы не будем этого делать? Что мы ответим всем этим людям? "Нет, нельзя. Будешь участвовать в том, что мы скажем. Будешь поддерживать то, что мы считаем правильным. Будешь выражать наше мнение, даже если сам считаешь иначе." Ну, ОК. Давайте попробуем и посмотрим что из этого выйдет :) Тем более у нас тут в России есть определенный опыт подобных экспериментов :)
Иван а полном праве иметь своё суждение.