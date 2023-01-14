Хмелевски о башкирской кухне: «Нравится беляш, блюда из конины. Кумыс – напиток на любителя, к нему нужно долго привыкать»
Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски рассказал, какие башкирские блюда попробовал.
– Ты уже рассказывал, как пробовал кумыс. Удалось ли отведать что-то еще из башкирской кухни?
– Я пытаюсь запомнить, что кушал. Мне нравится беляш, блюда из конины. Но я много их не ем, потому что на арене другое питание. Но, когда выдается момент попробовать башкирское блюдо, всегда стараюсь его использовать.
– Кумыс повезешь к себе домой, в Америку?
– Наверное, нет, потому что он на любителя. Я его много не пил, для меня это напиток, к которому нужно долго привыкать, – сказал Хмелевски.
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