Хмелевски о башкирской кухне: «Нравится беляш, блюда из конины. Кумыс – напиток на любителя, к нему нужно долго привыкать»

Нападающий « » рассказал, какие башкирские блюда попробовал.

– Ты уже рассказывал, как пробовал кумыс. Удалось ли отведать что-то еще из башкирской кухни?

– Я пытаюсь запомнить, что кушал. Мне нравится беляш, блюда из конины. Но я много их не ем, потому что на арене другое питание. Но, когда выдается момент попробовать башкирское блюдо, всегда стараюсь его использовать.

– Кумыс повезешь к себе домой, в Америку?

– Наверное, нет, потому что он на любителя. Я его много не пил, для меня это напиток, к которому нужно долго привыкать, – сказал Хмелевски.