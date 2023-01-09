Билялов, Грант и Хмелевски – лучшие игроки недели в КХЛ

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 2 победы в 2 матчах недели. Он отразил 98,15% бросков при коэффициенте надежности 0,49. В игре с «Витязем» (2:0) Билялов сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Алекс Грант (« »), набравший 5 (4+1) очков в 4 матчах. В игре с «Адмиралом» (5:1) Грант сделал покер. Он стал первым защитником в истории КХЛ, забившим 4 гола за матч. Также на его счету 6 силовых приемов и 6 заблокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Саша Хмелевски (« »). Он набрал 5 (2+3) очков в 3 матчах недели. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Также на его счету 1 силовой прием, 4 заблокированных броска и 4 отбора шайбы.