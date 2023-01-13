Саша Хмелевски: «Часто слушаю Лепса, еще нравится Цой. Из американской музыки люблю рэп»

рассказал, что часто слушает песни Григория Лепса.

– Музыку какую предпочитаешь?

– Сейчас я добавляю в свой плейлист русские песни, которые слушают мои партнеры по команде. Часто спрашиваю у них названия песен. Я понимаю слова, но ребята иногда мне помогают.

Из американской музыки я люблю рэп, а из русской часто слушаю Лепса.

– И какая его песня тебе нравится больше всего?

– Я люблю «Там есть зеркало». А еще мне нравится Виктор Цой. «Стук», «Группа крови» – люблю слушать все эти старые песни, – сказал нападающий « ».