Саша Хмелевски: «В США хоккей считается четвертым по популярности видом спорта. В России гораздо больше болельщиков»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски считает, что в России больше хоккейных болельщиков, чем в США.

– Что в первую очередь удивило в Уфе и в России в целом?

– Болельщики. У нас лучшие фанаты в лиге. Неважно, где мы играем – дома или на выезде – они всегда на игре. Недавно «Салават» играл в Магнитогорске, и мы прекрасно слышали, насколько громко они болели.

В США хоккей считается четвертым по популярности видом спорта, потому что кроме него есть еще бейсбол, американский футбол и баскетбол. А в России гораздо больше хоккейных болельщиков, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий