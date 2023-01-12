Саша Хмелевски: «В США хоккей считается четвертым по популярности видом спорта. В России гораздо больше болельщиков»

считает, что в России больше хоккейных болельщиков, чем в США.

– Что в первую очередь удивило в Уфе и в России в целом?

– Болельщики. У нас лучшие фанаты в лиге. Неважно, где мы играем – дома или на выезде – они всегда на игре. Недавно «Салават» играл в Магнитогорске, и мы прекрасно слышали, насколько громко они болели.

В США хоккей считается четвертым по популярности видом спорта, потому что кроме него есть еще бейсбол, американский футбол и баскетбол. А в России гораздо больше хоккейных болельщиков, – сказал нападающий « ».