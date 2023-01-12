Саша Хмелевски: «Чувствую, что у меня есть немного русской крови. Но я американец, потому что родился и долго жил в США»

сообщил, что после переезда в Россию из США в его жизни ничего не поменялось.

– Ты уже признавался в том, что достаточно легко влился в российскую жизнь. Много ли пришлось помогать в этом процессе ?

– Джош достаточно долго не был в России, поэтому у меня особо не было возможности ему в чем-то помочь. Зато у нас в команде играет , и я больше помогал ему.

Райан дольше жил в России, чем я, он уже два сезона провел в . Так что я чувствую, что у него, как и у меня, есть немного русской крови (улыбается)!

– Сам себя в большей степени чувствуешь представителем американской или восточнославянской культуры?

– Я родился и прожил в Америке 23 года. Так что я не могу сказать, что я на сто процентов русский. Все знают, что я учу русский язык, пытаюсь понять русскую культуру и то, как люди живут в России. Но я американец, потому что родился и достаточно долго жил в США.

– На твой взгляд, как отличаются русские от американцев в плане жизненного уклада?

– Не знаю, что тут сказать, потому что после переезда в Россию в моей жизни ничего не поменялось. У меня есть работа, я играю в хоккей. Я бы не сказал, что вижу большую разницу, потому что в «Салавате», как и в Америке, клуб очень хорошо ухаживает за игроками.

– Русский в своей жизни ты используешь чуть меньше, чем английский, но уровень знания обоих языков у тебя одинаковый?

– Я бы не сказал, что понимаю по-русски так же хорошо, как и по-английски. Английский, конечно же, для меня является первым языком. Сейчас я лучше говорю по-русски. Больше понимаю, правильно произношу окончания слов и лучше общаюсь с людьми. Но у меня впереди еще много работы, – сказал нападающий « ».