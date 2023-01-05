Козлов о молодежи «Салавата»: «Они начинают играть во взрослый хоккей»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов поделился мнением о молодых игроках «Салавата Юлаева».

– Считаете ли,  что молодежь прогрессирует в достаточной мере или они могли прибавлять активнее?

– Учитывая календарь и нагрузку, которую они получают, когда играют на фоне усталости. Они попали в такой график, в котором никогда не были, и выполняют роль, которую никогда прежде не выполняли. Против них начинают серьезнее играть. То, как они матереют, как они начинают играть во взрослый хоккей, биться за шайбу – мне это нравится, – сказал тренер «Салавата».

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