Баширов о штрафе в 500 тысяч рублей за работу с Мильштейном: «Оспариваем это решение. Он ни в каких юридических документах не участвует»

Ринат Баширов прокомментировал ситуацию с санкциями за работу с агентом Дэном Мильштейном.

– Сейчас проходит разбирательство между Дэном Мильштейном и из-за перехода Саши Хмелевски. Из-за чего все началось и какие последствия могут быть?

– Последствия – 500 тысяч штрафа, но сейчас мы оспариваем это решение. Главный аргумент – интервью Мильштейна о том, что он позвонил .

Мы со своей стороны говорим, что общение с агентом Хмелевски было бы неизбежным. Мы нашли компромиссное решение, и игрок теперь в .

Вы помните, был скандал, что « » подписал несколько игроков до начала разрешенного периода, агенты об этом говорили, но никто не предъявил клубу претензий. В этом случае федерация решила нас наказать. Тенденция достаточно выборочная, давно всем все понятно, с кем работать.

Понятно, что юридическая служба клуба должна обеспечивать нашу защиту. У нас договор с аккредитованным агентом, Мильштейн ни в каких юридических документах не участвует. Мы считаем, что этот судебный спор послужит основой для регламентных изменений. Тогда другим клубам будет понятно, какие действия будут считаться нарушением. В данном случае мы считаем, что предупреждение было бы для всех идеальным решением.

– У Хмелевски есть отдельный агент в России и вы вели работу с ним?

– Да, мы вели с ним переговоры. Говорили, что было бы хорошо, если в этих спорах мы выработали какие-то технологические процессы, которые устранят проблему. Если у меня будет хороший игрок, я сам заплачу эти 500 тысяч рублей, при подписании хорошего мастера это не проблема, – сказал генеральный директор « ».