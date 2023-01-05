Ринат Баширов: «Салават» оштрафовали за человека, выбежавшего на лед после «Мишкопада». Подписываю документы – 100 тысяч больному ребенку и штраф 500 тысяч»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ деньги Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов сообщил, что «Салават» оштрафовали на 500 тысяч рублей.

«Нам прислали штраф в 500 тысяч за человека, который выбежал на лед после «Мишкопада».

Я подписываю документы – 100 тысяч больному ребенку и штраф 500 тысяч», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

Напомним, 26 декабря на матче уфимского клуба с «Автомобилистом» прошла благотворительная акция «Мишкопад». Любой болельщик мог купить на арене игрушечного медведя, а после выбросить его на лед. Все собранные средства клуб Фонбет Чемпионата КХЛ направит на благотворительность.

«Салават» собрал 2,65 млн рублей на благотворительность благодаря «Мишкопаду»

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1 комментарий

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Eliza77
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И 500 тыс штрафа тоже больным
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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