Чудов открыл каток в деревне Суровка: «Благодарю «Салават», который предоставил возможность использовать технику. Сделали разметку для хоккея»

Теги Салават Юлаев Максим Чудов КХЛ любительский хоккей детский хоккей Хоккей

Максим Чудов открыл каток в родной деревне Суровка под Уфой.

«Это моя идея – это у меня в душе было еще с самого раннего детства. Мне удалось осуществить мечту – это очень здорово.

Благодарю я хоккейный клуб «Салават Юлаев», который предоставил нам возможность периодически использовать технику, сделали разметку для хоккея – это тоже очень важно. Лед идеально ровный – нет никаких волн – это подготовлено специальным оборудованием – специальной машиной.

Еще будем мы иметь летом прекрасную площадку для мини-футбола и для пляжного волейбола – волейбола на песке. Здесь этого не было – здесь это появляется…» – сказал трехкратный чемпион мира по биатлону.

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2 комментария

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Евгений Белоус
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Хорош, будем с Михайловки ездить с детьми.
Спасибо
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Bartez1986
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