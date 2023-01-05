Чудов открыл каток в деревне Суровка: «Благодарю «Салават», который предоставил возможность использовать технику. Сделали разметку для хоккея»
Максим Чудов открыл каток в родной деревне Суровка под Уфой.
«Это моя идея – это у меня в душе было еще с самого раннего детства. Мне удалось осуществить мечту – это очень здорово.
Благодарю я хоккейный клуб «Салават Юлаев», который предоставил нам возможность периодически использовать технику, сделали разметку для хоккея – это тоже очень важно. Лед идеально ровный – нет никаких волн – это подготовлено специальным оборудованием – специальной машиной.
Еще будем мы иметь летом прекрасную площадку для мини-футбола и для пляжного волейбола – волейбола на песке. Здесь этого не было – здесь это появляется…» – сказал трехкратный чемпион мира по биатлону.
Спасибо