Баширов об обмене Воробьева в СКА на Хафизуллина: «Я бы не совершал его сейчас, тогда он казался логичным»

Генеральный директор « » вспомнил обмен в .

В результате обмена в Уфу отправляется защитник Динар Хафизуллин.

– В прошлом году обменяли Воробьева. Как сейчас оцените этот обмен?

– На сегодня я бы такой обмен не совершал, тогда он казался логичным. Сейчас я такое решение не принял бы. Потенциал команды был большой, надо было укреплять защиту.

Мы понимали, что в перспективе это может быть неправильное решение, но в моменте, когда у нас собралась отличная команда, оно было абсолютно верным, чтобы завоевать Кубок Гагарина. По объективным причинам это не случилось, – сказал Ринат Баширов.