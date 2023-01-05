Баширов об обмене Воробьева в СКА на Хафизуллина: «Я бы не совершал его сейчас, тогда он казался логичным»

Теги Салават Юлаев СКА Динар Хафизуллин Михаил Воробьев Ринат Баширов Хоккей

Генеральный директор «Салавата Юлаева» вспомнил обмен Михаила Воробьева в СКА.

В результате обмена в Уфу отправляется защитник Динар Хафизуллин. 

– В прошлом году обменяли Воробьева. Как сейчас оцените этот обмен?

– На сегодня я бы такой обмен не совершал, тогда он казался логичным. Сейчас я такое решение не принял бы. Потенциал команды был большой, надо было укреплять защиту.

Мы понимали, что в перспективе это может быть неправильное решение, но в моменте, когда у нас собралась отличная команда, оно было абсолютно верным, чтобы завоевать Кубок Гагарина. По объективным причинам это не случилось, – сказал Ринат Баширов.

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1 комментарий

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Ильдар Абсалямов
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А где сейчас хафизулин,? Ни того ,ни другого. Странно как то.
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