Хмелевски после 2:1 с «Локомотивом»: «За последние 40 игр я выучил, что большинство решает много вопросов в КХЛ»

высказался после матча с « » (2:1).

Нападающий «Салавата Юлаева» стал автором победного гола в большинстве.

«За последние сорок игр в я выучил, что большинство решает много вопросов в этой лиге. «Локомотив» – тяжелый соперник, который при игре «5 на 5» ничего не дает сделать. Надо было забивать, если по-английски, то в «моментум» реализовывать это большинство.

У нас сейчас «Локомотив», СКА, «Металлург», «Динамо»… Мы должны сразу забирать победы, потому что не знаем, что будет позже. Нужно фокусировать силы на каждом сопернике, чтобы заработать два очка.

Суперспасение защитника во втором периоде? Я очень рад, что он так поступил, потому что забрать гол – это то же самое, что и забить. Если бы Сергей в том моменте нас не спас, я не знаю, что бы было дальше. Он молодец, красавчик! Много не играл за « » в текущем сезоне и поступил как мужик!» – сказал нападающий «Салавата Юлаева».