Мильштейн о Хмелевски: «Набоков сказал Козлову, что он может стать одним из лучших бомбардиров «Салавата»

Агент Саши Хмелевски рассказал, как хоккеист принял решение о переходе в .

Уфимский клуб и 23-летний американец согласовали контракт на один сезон.

«Три дня назад, в субботу, Хмелевски не принял квалификационное предложение от . Мы обсудили варианты с Сашей, и он сам меня спросил: «Что можно сказать о КХЛ?»

Я ответил, что это сильная лига. И сразу же решил позвонить – новому главному тренеру «Салавата Юлаева», с которым у меня хорошие отношения.

Козлов посмотрел видео, составил свое мнение, после чего позвонил своему другу Евгению Набокову, который работает с вратарями в «Сан-Хосе». Уточнил у него, что за парень. Набоков очень удивился, что Хмелевски решил ехать в КХЛ. Но сказал, что это очень качественный форвард, который может стать одним из лучших бомбардиров «Салавата Юлаева».

После этого прошли переговоры с генеральным менеджером «СЮ». Договорились об условиях контракта буквально за один день. Саша за полчаса принял решение, что он едет в , – сказал .