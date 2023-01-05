Козлов о том, доволен ли большинством «Салавата»: «Молодые ребята только начинают играть во взрослый хоккей. Не нужно оказывать лишнее давление»

поделился мыслями о выступлении «Салавата Юлаева».

– Довольны ли вы звеном лидеров?

– Да, доволен. Они ведут за собой молодых парней. В прошлом году финны были лидерами клуба. Сегодня на ведущих ролях другие хоккеисты. Они играют и в обороне, и в атаке.

– Устраивает ли вас игра центров?

– У нас есть хорошие центры. Алалыкин прогрессирует, Хмелевски тоже отличный игрок. Мы его взяли как нападающего, способного сыграть и в центре, и с краю. Ребята много работают над контролем шайбы и выходом из обороны. Я доволен их игрой. Центры нижних звеньев – и Картаев также прогрессируют и готовы развиваться.

– Довольны ли прогрессом молодежи?

– Сейчас в календаре очень много матчей, тяжелейшая нагрузка. Они выполняют роли, которые прежде им никогда не доставались. Соперники смотрят на них иначе, оказывают более серьезное сопротивление. Мне нравится, как они выступают.

– Нужны ли «Салавату» габаритные игроки?

– Если посмотреть на НХЛ, где играют лучшие, можно увидеть, что габаритные хоккеисты хорошо оснащены технически. На мой взгляд, когда игрок крепкий, шанс выиграть борьбу повышается.

– Какие навыки актуальны в современном хоккее?

– Скорость мышления, катания и движения. Кто контролирует шайбу, тот владеет преимуществом и имеет больше возможностей.

– Задумывались ли перед дедлайном о необходимости усиления?

– У меня есть команда. Это мой круг ответственности. Старался концентрироваться на подготовке к матчам, а не на трансферах.

– Почему у вас такой маленький штаб?

– Есть Николай Цулыгин, который отвечает за меньшинство. занимается большинством. Мы справляемся с объемом работы.

– Команда находится во втором десятке по игре в большинстве. Вы довольны?

– Посмотрите на молодых ребят, которые у нас играют в большинстве. Они только начинают играть во взрослый хоккей. Не забывайте, кто у нас выходил в прошлом сезоне. Не нужно оказывать лишнее давление на парней, – сказал главный тренер « ».