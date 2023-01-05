Козлов о том, доволен ли большинством «Салавата»: «Молодые ребята только начинают играть во взрослый хоккей. Не нужно оказывать лишнее давление»

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин Константин Кольцов Виктор Козлов КХЛ Владислав Картаев Саша Хмелевски Данил Алалыкин Артем Пименов Хоккей

Виктор Козлов поделился мыслями о выступлении «Салавата Юлаева».

– Довольны ли вы звеном лидеров?

– Да, доволен. Они ведут за собой молодых парней. В прошлом году финны были лидерами клуба. Сегодня на ведущих ролях другие хоккеисты. Они играют и в обороне, и в атаке. 

– Устраивает ли вас игра центров?

– У нас есть хорошие центры. Алалыкин прогрессирует, Хмелевски тоже отличный игрок. Мы его взяли как нападающего, способного сыграть и в центре, и с краю. Ребята много работают над контролем шайбы и выходом из обороны. Я доволен их игрой. Центры нижних звеньев – Пименов и Картаев также прогрессируют и готовы развиваться. 

– Довольны ли прогрессом молодежи?

 – Сейчас в календаре очень много матчей, тяжелейшая нагрузка. Они выполняют роли, которые прежде им никогда не доставались. Соперники смотрят на них иначе, оказывают более серьезное сопротивление. Мне нравится, как они выступают. 

– Нужны ли «Салавату» габаритные игроки?

– Если посмотреть на НХЛ, где играют лучшие, можно увидеть, что габаритные хоккеисты хорошо оснащены технически. На мой взгляд, когда игрок крепкий, шанс выиграть борьбу повышается. 

– Какие навыки актуальны в современном хоккее?

– Скорость мышления, катания и движения. Кто контролирует шайбу, тот владеет преимуществом и имеет больше возможностей. 

– Задумывались ли перед дедлайном о необходимости усиления?

– У меня есть команда. Это мой круг ответственности. Старался концентрироваться на подготовке к матчам, а не на трансферах.

– Почему у вас такой маленький штаб?

– Есть Николай Цулыгин, который отвечает за меньшинство. Константин Кольцов занимается большинством. Мы справляемся с объемом работы. 

– Команда находится во втором десятке по игре в большинстве. Вы довольны? 

– Посмотрите на молодых ребят, которые у нас играют в большинстве. Они только начинают играть во взрослый хоккей. Не забывайте, кто у нас выходил в прошлом сезоне. Не нужно оказывать лишнее давление на парней, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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