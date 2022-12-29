Форвард «Салавата» Хмелевски оштрафован как зачинщик драки в матче с «Трактором»

Нападающий «Салавата Юлаева» оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет , рассмотрев эпизод матча « » – « » (4:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата» Александра Хмелевского по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним на 13-й минуте игры Хмелевски устроил стычку с нападающим .