Форвард «Салавата» Хмелевски оштрафован как зачинщик драки в матче с «Трактором»
Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски оштрафован за драку.
Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Трактор» – «Салават Юлаев» (4:2).
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата» Александра Хмелевского по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
Напомним на 13-й минуте игры Хмелевски устроил стычку с нападающим Никитой Тертышным.
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