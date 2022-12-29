Форвард «Салавата» Хмелевски оштрафован как зачинщик драки в матче с «Трактором»

Теги Салават Юлаев Трактор драки КХЛ Никита Тертышный Саша Хмелевски деньги Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски оштрафован за драку.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча «Трактор» – «Салават Юлаев» (4:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на игрока «Салавата» Александра Хмелевского по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Признан зачинщиком драки), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним на 13-й минуте игры Хмелевски устроил стычку с нападающим Никитой Тертышным.

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