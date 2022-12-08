Комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату» за работу с Мильштейном

Теги Салават Юлаев ФХР КХЛ Дэн Мильштейн Саша Хмелевски Хоккей

К «Салавату Юлаеву» применили санкции за работу с агентом Дэном Мильштейном.

Мильштейн, в частности, представляет интересы форварда «Салавата» Саши Хмелевски, пришедшего в клуб в прошедшее межсезонье.

«Комиссия по аккредитации хоккейных агентов напоминает, что осуществлять работу по трудоустройству профессиональных хоккеистов в хоккейные клубы могут только лица, получившие аккредитацию ФХР.

В текущем сезоне комиссией были применены санкции к хоккейному клубу «Салават Юлаев» и хоккеистам за работу с Дэном Мильштейном, не прошедшим аккредитацию в установленном порядке.

Проводятся проверки по другим сигналам работы неуполномоченных лиц», – сообщили в пресс-службе ФХР.

Клиентами Мильштейна являются многие российские игроки, выступающие в НХЛ.

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