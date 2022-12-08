Комиссия по аккредитации агентов применила санкции к «Салавату» за работу с Мильштейном

К применили санкции за работу с агентом .

Мильштейн, в частности, представляет интересы форварда «Салавата» Саши Хмелевски, пришедшего в клуб в прошедшее межсезонье.

«Комиссия по аккредитации хоккейных агентов напоминает, что осуществлять работу по трудоустройству профессиональных хоккеистов в хоккейные клубы могут только лица, получившие аккредитацию .

В текущем сезоне комиссией были применены санкции к хоккейному клубу и хоккеистам за работу с Дэном Мильштейном, не прошедшим аккредитацию в установленном порядке.

Проводятся проверки по другим сигналам работы неуполномоченных лиц», – сообщили в пресс-службе ФХР.

Клиентами Мильштейна являются многие российские игроки, выступающие в НХЛ.