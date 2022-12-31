Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

набрал 1+4 в матче с « » и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков.

Капитан « » набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата с «Кракеном» (7:2). Он продлил свою результативную серию до 17 игр (повторение личного рекорда, 16+21 на отрезке).

На его счету стало 72 (32+40) очка в 37 играх. Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков.

На втором месте идет его партнер по «Ойлерс» Леон Драйзайтль с 57 (21+36) очками в 36 играх. Сегодняшний матч он пропустил из-за небольшой травмы.

Также канадец увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 шайб. Второе место делят Тейдж Томпсон из «Баффало» и Бо Хорват из «Ванкувера» (по 26).