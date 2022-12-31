Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ до 15 очков. У него 32+40 в 37 играх

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Сиэтл Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 1+4 в матче с «Сиэтлом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков.

Капитан «Эдмонтона» набрал 5 очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (7:2). Он продлил свою результативную серию до 17 игр (повторение личного рекорда, 16+21 на отрезке). 

На его счету стало 72 (32+40) очка в 37 играх. Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров до 15 очков.

На втором месте идет его партнер по «Ойлерс» Леон Драйзайтль с 57 (21+36) очками в 36 играх. Сегодняшний матч он пропустил из-за небольшой травмы. 

Также канадец увеличил отрыв в гонке снайперов до 6 шайб. Второе место делят Тейдж Томпсон из «Баффало» и Бо Хорват из «Ванкувера» (по 26).

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15 комментариев

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Александр Гончаров
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Ответ Евгений Иванов
И вошел в топ-200 бомбардиров в истории НХЛ. Демитру обошел, следующие Бертуцци (770) и Зубов (771). А ведь ему всего 25 лет.
почти 26
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Юрий Юрьевич
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Ответ Евгений Иванов
И вошел в топ-200 бомбардиров в истории НХЛ. Демитру обошел, следующие Бертуцци (770) и Зубов (771). А ведь ему всего 25 лет.
https://t.me/ConnorMcDavid_97 статистика
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Артем Ивашкин
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В защите сегодня Макдэвид здорово сыграл. В одном из моментов подставил клюшку, когда соперник направлял шайбу в пустой угол ворот Скиннера.

Как обычно здорово оборонялся в ПК. 3 перехвата за матч.

5 очков как бонус. И всё это за 16 минут.
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АРХАТ
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Главное без травм и рекордные 130 очков со времён Лемье 1995/1996
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Рамазан Устаров
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Рекорд 128 побьет за 70 игр
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Юрий Юрьевич
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https://t.me/ConnorMcDavid_97 заходим на канал, здесь собрана статистика Макдэвида
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Дима Миронов
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Надеюсь Бедард составит конкуренцию
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alex023
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Впечатляюще сильный результат.
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мистик
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Эпитетов не хватает,просто ГЕНИЙ!
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MacAr4i
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Гол и 4 праймери ассиста, как же он разваливает…
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Евгений Иванов
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И вошел в топ-200 бомбардиров в истории НХЛ. Демитру обошел, следующие Бертуцци (770) и Зубов (771). А ведь ему всего 25 лет.
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ovcov8
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Красавчик!
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BigHead
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Сегодня норму за себя и за Драйза набрал
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Жерар Пике
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Что ты такое !?
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Культура не космос
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Это космос
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