Жамнов формировал состав сборной России на Кубок Первого канала с прицелом на будущее: «Надеемся, нас допустят на ЧМ»

рассказал, что состав сборной России на канала формировался с прицелом будущее.

«Мы ориентировались и на этот турнир, и с прицелом на ближайшее будущее. Надеемся, что нас допустят на чемпионат мира. Мы должны настраиваться и показывать свой уровень хоккея. Будем больше концентрироваться на своей игре».

Есть ребята, с которыми мы прошли олимпийский цикл, есть и молодежь, которая заслужила вызов в сборную своей игрой в КХЛ. У нас присутствует сплав опыта и молодости.

Хочется показать хороший хоккей и порадовать болельщиков, то, чего, наверное, не получилось на Олимпийских играх. Многих не смогли вызвать из-за травм, сейчас ходит грипп», – сказал главный тренер сборной России.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 18 декабря на «ЦСКА Арене». Россия сыграет с командами Казахстана (17 декабря) и Белоруссии (18 декабря).