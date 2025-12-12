Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 10 побед – в 11 играх. В октябре клуб забрал его с драфта отказов «Флориды»
Вратарь «Каролины» Брендон Басси установил рекорд НХЛ после победного матча с «Вашингтоном» (3:2 Б) в регулярном чемпионате.
27-летний американец отразил 23 из 25 бросков в основное и дополнительное время, а также все 3 буллита в послематчевой серии.
Победа стала для него 10-й в 11 играх за карьеру в лиге (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,07). Он быстрее всех в истории добрался до отметки 10 побед.
Напомним, что в октябре «Харрикейнс» забрали Басси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.
