Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 10 побед – в 11 играх. В октябре клуб забрал его с драфта отказов «Флориды»

Вратарь «Каролины» Брендон Басси быстрее всех в истории НХЛ одержал 10 побед.

Вратарь «Каролины» Брендон Басси установил рекорд НХЛ после победного матча с «Вашингтоном » (3:2 Б) в регулярном чемпионате.

27-летний американец отразил 23 из 25 бросков в основное и дополнительное время, а также все 3 буллита в послематчевой серии.

Победа стала для него 10-й в 11 играх за карьеру в лиге (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,07). Он быстрее всех в истории добрался до отметки 10 побед.

Напомним, что в октябре «Харрикейнс» забрали Басси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ .

